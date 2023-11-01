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1 Ноября , 12:13

В финале - самые-самые!

После пятимесячного перерыва клуб весёлых и находчивых системы лиг КВН юга Башкирии вновь собрал вместе игроков, болельщиков и зрителей.

В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!

 В ГДК прошли полуфинальные игры молодежной лиги КВН юга РБ. В борьбе за путёвки в финал, который состоится в Стерлитамаке уже 28 ноября, скрестили шпаги юмора десять команд, представляющие не только учебные заведения и предприятия нашего города, но и гостей из Уфы, Салавата и Орска.


Разбитые на два блока, команды-участницы соревновались друг с другом в двух конкурсах - «Приветствии» и «Триатлоне». Студенты колледжей, университетов, а также молодые заводчане наряду с находчивостью и чувством юмора демонстрировали свои вокальные, хореографические и спортивные таланты, что только украсило полуфинальные сражения.


О том, кто напрямую вышел в финал, а также о самых ярких моментах игры и самых весёлых шутках читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.


Фото Тамары Андреевой.

В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
В финале - самые-самые!
Автор:Марина Воронова
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