В финале - самые-самые!

В ГДК прошли полуфинальные игры молодежной лиги КВН юга РБ. В борьбе за путёвки в финал, который состоится в Стерлитамаке уже 28 ноября, скрестили шпаги юмора десять команд, представляющие не только учебные заведения и предприятия нашего города, но и гостей из Уфы, Салавата и Орска.



Разбитые на два блока, команды-участницы соревновались друг с другом в двух конкурсах - «Приветствии» и «Триатлоне». Студенты колледжей, университетов, а также молодые заводчане наряду с находчивостью и чувством юмора демонстрировали свои вокальные, хореографические и спортивные таланты, что только украсило полуфинальные сражения.



О том, кто напрямую вышел в финал, а также о самых ярких моментах игры и самых весёлых шутках читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.



Фото Тамары Андреевой.