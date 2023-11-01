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1 Ноября , 16:30

Загир и Юлия из Башкирии станут мужем и женой на выставке «Россия»

3 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ можно будет увидеть настоящую башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех обрядов . 

Загир и Юлия из Башкирии станут мужем и женой на выставке «Россия»
Загир и Юлия из Башкирии станут мужем и женой на выставке «Россия»

Гости выставки увидят  сватовство (яусылау), никах (благопожелание по исламским канонам), выкуп (обряд вручения ценного подарка от родителей жениха - мәһәр), обряды проводов невесты в дом жениха, встречи невесты у порога дома жениха. Ритуалы и обычаи покажет лауреат международных, республиканских конкурсов и фестивалей башкирский фольклорный ансамбль «Ауаз» культурного центра «Атайсал» Республиканского центра народного творчества (руководитель - заслуженная артистка Башкортостана Насима Тимирова). Режиссером свадебного обряда башкирского народа выступит ведущий национальных праздников Инвир Хисаметдинов.

- Все действия будут сопровождаться традиционными башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментарием на русском языке. В праздничной программе будут раскрыты уникальность, национальное значение, нравственный смысл и красота свадебных обрядов, - отметила министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

24-летний Загир Сафаргалин родился в городе Сибае, учится в Уфимском университете науки и технологий по специальности «Прикладная математика и информатика». После того, как отслужил в российской армии, преподает в IT-сфере. В свободное время изучает языки программирования, увлекается катанием на сноуборде.

22-летняя Юлия Сулейманова - родом из города Баймака, учится в Уфимском университете науки и технологий по той же специальности, что и Загир. Владеет казахским и турецким языками.

Выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены  все 89 субъектов Российской Федерации. 3 декабря в рамках выставки пройдет День Республики Башкортостан.

Источник: ИА "Башинформ"

 
 
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