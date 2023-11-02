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2 Ноября , 09:36

Аскар Абдразаков пригласил жителей Башкирии и всей страны на международную выставку-форум «Россия» в Москву

Оперный певец разъяснил, почему стоит посетить стенд Республики Башкортостан.

Аскар Абдразаков пригласил жителей Башкирии и всей страны на международную выставку-форум «Россия» в Москву
Аскар Абдразаков пригласил жителей Башкирии и всей страны на международную выставку-форум «Россия» в Москву

 4 ноября в российской столице на территории ВДНХ стартует масштабная выставка «Россия».

Заслуженный артист России  Аскар Абдразаков всех посетить стенд Башкирии.

- Звуки курая, аромат меда, разноцветие трав, величавые горы и полноводные реки составляют прекрасную картину моего родного края. Находясь на стыке Азии и Европы, моя Башкирия вобрала в себя всю красоту и богатство культур разных народов, проживающих на нашей земле. Наши недра таят в себе богатейшие полезные минералы - нефть и газ, благодаря чему в республике развивается производство, строятся заводы, - отметил в приглашении артист. -  На выставке в Москве моя республика покажет свои достижения и вы увидите, чем богат наш край. 

Источник: Молодёжная газета РБ

Автор:
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