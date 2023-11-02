Аскар Абдразаков пригласил жителей Башкирии и всей страны на международную выставку-форум «Россия» в Москву

4 ноября в российской столице на территории ВДНХ стартует масштабная выставка «Россия».

Заслуженный артист России Аскар Абдразаков всех посетить стенд Башкирии.

- Звуки курая, аромат меда, разноцветие трав, величавые горы и полноводные реки составляют прекрасную картину моего родного края. Находясь на стыке Азии и Европы, моя Башкирия вобрала в себя всю красоту и богатство культур разных народов, проживающих на нашей земле. Наши недра таят в себе богатейшие полезные минералы - нефть и газ, благодаря чему в республике развивается производство, строятся заводы, - отметил в приглашении артист. - На выставке в Москве моя республика покажет свои достижения и вы увидите, чем богат наш край.

Источник: Молодёжная газета РБ