Девочку из Башкирии наградили медалью «За проявленное мужество»

Валентина Ивановна отметила, что в зале собрались неравнодушные и смелые дети-герои со всех уголков России, которые доказали, что подвиг не имеет возраста. Председатель Совета Федерации поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, учителей и наставников, воспитавших детей с добрым сердцем.

Напомним, что в октябре 2022 года Анна спасла четверых братишек и сестренок от огня в доме. В тот день её мама забирала из школы остальных детей, пока Анна присматривала за младшими (отважная школьница в тот день заболела и осталась дома). Возгорание началось с веранды, деревянный дом быстро вспыхнул, и Анне пришлось спасать себя и детей через окно. Она выбила ногой стекло и перетащила всех в безопасное место. Сама Анна выбежала из горящего дома последней, из-за чего потом врачи диагностировали у неё ожог дыхательных путей. Девочка прошла оздоровительный путь через реанимацию и длительное восстановление.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-01/14-letnyaya-anna-belyakova-iz-bashkirii-stala-geroem-vserossiyskogo-proekta-deti-geroi-3501727

Фото: пресс-служба Софета Федерации