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2 Ноября , 11:58

Девочку из Башкирии наградили медалью «За проявленное мужество»

14-летняя Анна Белякова стала героем всероссийского проекта «Дети-герои». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко вручила отважной школьнице медаль «За проявленное мужество».

Девочку из Башкирии наградили медалью «За проявленное мужество»
Девочку из Башкирии наградили медалью «За проявленное мужество»

Валентина Ивановна отметила, что в зале собрались неравнодушные и смелые дети-герои со всех уголков России, которые доказали, что подвиг не имеет возраста. Председатель Совета Федерации поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, учителей и наставников, воспитавших детей с добрым сердцем.

Напомним, что в октябре 2022 года Анна спасла четверых братишек и сестренок от огня в доме. В тот день её мама забирала из школы остальных детей, пока Анна присматривала за младшими (отважная школьница в тот день заболела и осталась дома). Возгорание началось с веранды, деревянный дом быстро вспыхнул, и Анне пришлось спасать себя и детей через окно. Она выбила ногой стекло и перетащила всех в безопасное место. Сама Анна выбежала из горящего дома последней, из-за чего потом врачи диагностировали у неё ожог дыхательных путей. Девочка прошла оздоровительный путь через реанимацию и длительное восстановление.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-01/14-letnyaya-anna-belyakova-iz-bashkirii-stala-geroem-vserossiyskogo-proekta-deti-geroi-3501727 

Фото: пресс-служба Софета Федерации 

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