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2 Ноября , 11:22

Молодёжь Башкирии продолжает обучаться основам бизнеса

В Башкирском государственном аграрном университете прошла бизнес-игра «Бумажный куб», участниками которого стали ученики 10-11 классов из различных районов республики. 

Молодёжь Башкирии продолжает обучаться основам бизнеса
Молодёжь Башкирии продолжает обучаться основам бизнеса
Мероприятие провели в рамках  национального проекта «Образование». 
 
Во время игры ребята изучили основы менеджмента, получили практические навыки работы в бизнесе, научились выстраивать взаимодействие в команде, а также познакомились с основными правилами рынка. 

«Было очень весело и интересно! Мы научились, как правильно необходимо рассчитывать свое время при изготовлении деталей и как сильно это может повлиять на бизнес. Хотелось бы чаще бывать на таких мероприятиях!», - комментирует участница игры Ильнара Ягафарова.

Информацию о последующих обучениях в рамках программы трекинга молодых предпринимателей Башкортостана «Бизнес прорыв» можно узнать в группе: https://clck.ru/36BoSB или уточнить по контактному номеру: +7 (963) 917-43-52 у руководителя программы трекинга молодых предпринимателей Башкортостана «Бизнес прорыв» Лейсан Латыповой.
 
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.
Автор:Ирина Петрова
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