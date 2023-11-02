Молодёжь Башкирии продолжает обучаться основам бизнеса

Во время игры ребята изучили основы менеджмента, получили практические навыки работы в бизнесе, научились выстраивать взаимодействие в команде, а также познакомились с основными правилами рынка.
«Было очень весело и интересно! Мы научились, как правильно необходимо рассчитывать свое время при изготовлении деталей и как сильно это может повлиять на бизнес. Хотелось бы чаще бывать на таких мероприятиях!», - комментирует участница игры Ильнара Ягафарова.
Информацию о последующих обучениях в рамках программы трекинга молодых предпринимателей Башкортостана «Бизнес прорыв» можно узнать в группе: https://clck.ru/36BoSB
или уточнить по контактному номеру: +7 (963) 917-43-52 у руководителя программы трекинга молодых предпринимателей Башкортостана «Бизнес прорыв» Лейсан Латыповой
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Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.