Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание по экономическим вопросам.

Мы сегодня, как и договаривались, рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере, а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную, экономическую динамику.

Отмечу: оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.

При этом более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью – это производство машин, техники, оборудования.

За январь – сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3 процента, а обрабатывающая промышленность выросла аж на 7,1 процента, в том числе выпуск компьютеров и электронных изделий – на 34,5 процента, электрического оборудования – на 22,2 процента, мебели – на 21,7 процента. То есть всё это показывает наш хороший набранный темп.

Всё это происходит при устойчиво низкой безработице – а сейчас она около трёх процентов. Увеличиваются и заработные платы в экономике. За восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении, то есть заработные платы растут темпами выше инфляции.

При этом ещё раз обращаю внимание Правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам.

Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка, здесь вступил в силу Указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счёт, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет, – сыграл. Ведётся мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние.

Вновь повторю, подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже напринимали бессчётное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отвёрток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов.

Но вот что нас действительно беспокоит. В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком».

Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она [труба] сама-то ничего из себя не представляет, объёмы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас.

Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надёжность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов, в целом в любой ситуации гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов.

Нам также необходимо усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг. Поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств и в освоение новых технологических решений, в подготовку профессиональных кадров. И конечно, нужно продолжать развитие инфраструктуры – финансовой, транспортной, логистической и так далее. Это ключевое условие для обеспечения долгосрочного роста, для экономического суверенитета России.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72632

Фото: www.kremlin.ru