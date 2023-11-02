Радий Хабиров провёл выездное совещание по строительству межвузовского кампуса в Уфе

Кампус возводят в два этапа. Первую очередь, которая включает IQ-парк площадью 36 тысяч кв. м, планируют сдать до конца этого года. Во время осмотра Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров сообщил, что строители приступили к финишной отделке, работы ведут в круглосуточном режиме.

Радий Хабиров ознакомился с дизайном фасада здания и внутренних помещений, поблагодарил строителей за соблюдение утверждённого графика работ. В здании IQ-парка Радий Фаритович провёл рабочее совещание по вопросам завершения первой очереди межвузовского студенческого кампуса.

В ходе совещания стало известно, что оборудование и мебель для лабораторий, офисов и учебных аудиторий установят в соответствии с рекомендациями вузов. Глава РБ обсудил с участниками совещания планы возведения второй очереди. В частности, для начала строительных работ проходят процедуру согласования обновлённые технико-экономические показатели, архитектурно-планировочные решения административных и жилых корпусов высотой от 4 до 34 этажей, ряд вопросов по инженерным коммуникациям.

В состав кампуса войдут аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, жилые модули на 4 340 мест, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий, паркинг на 178 мест.