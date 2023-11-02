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2 Ноября , 09:58

Радий Хабиров провёл выездное совещание по строительству межвузовского кампуса в Уфе

1 ноября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил строительную площадку межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который возводят в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Радий Хабиров провёл выездное совещание по строительству межвузовского кампуса в Уфе
Радий Хабиров провёл выездное совещание по строительству межвузовского кампуса в Уфе

Кампус  возводят в два этапа. Первую очередь, которая включает IQ-парк площадью 36 тысяч кв. м, планируют сдать до конца этого года. Во время осмотра Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров сообщил, что строители приступили к финишной отделке, работы ведут в круглосуточном режиме.

Радий Хабиров ознакомился с дизайном фасада здания и внутренних помещений, поблагодарил строителей за соблюдение утверждённого графика работ. В здании IQ-парка Радий Фаритович провёл рабочее совещание по вопросам завершения первой очереди межвузовского студенческого кампуса.

В ходе совещания стало известно, что  оборудование и мебель для лабораторий, офисов и учебных аудиторий установят в соответствии с рекомендациями вузов.  Глава РБ обсудил с участниками совещания планы возведения второй очереди. В частности, для начала строительных работ проходят процедуру согласования обновлённые технико-экономические показатели, архитектурно-планировочные решения административных и жилых корпусов высотой  от 4 до 34 этажей, ряд вопросов по инженерным коммуникациям.

В состав кампуса войдут аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, жилые модули на 4 340 мест, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий, паркинг на 178 мест.

– Вторая очередь кампуса, которая примыкает к первой, – это строительство 150 тысяч кв. м. Стартуем в начале 2024 года, – отметил Радий Хабиров. Объект планируется сдать до декабря 2025 года.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/171652.html

 

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