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2 Ноября , 12:06

Школьники и студенты Башкирии поучаствуют в Международной выставке «Россия»

Больше  2500 ребят из Башкирии от 14 до 17 лет организованными группами будут посещать работу выставки в Москве  с ноября 2023 года по апрель 2024 года.

Школьники и студенты Башкирии поучаствуют в Международной выставке «Россия»
Школьники и студенты Башкирии поучаствуют в Международной выставке «Россия»

Организованной работой с группами занимается  Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». 

В настоящее время региональное отделение «Движение первых» создало 1257 первичных организаций и вовлекло в работу более 25 тысяч ребят. Республика Башкортостан входит сейчас  в тройку лидеров по числу выигранных грантов «Движения первых». 28 проектов-победителей привлекли почти 62 миллиона рублей. 

Выставка-форум «Россия» откроется в Москве на ВДНХ уже 4 ноября и до апреля 2024 года будет представлять на одной площадке достижения Российской Федерации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, строительстве, науке и культуре. Башкирия также представит на выставке свой  стенд, выполненный в форме космолета.

Гостям  выставки будет предложен даже  мастер-класс по башкирскому языку.

Источник: Молодёжная газета РБ

Фото: пресс-служба Минобразования РБ.

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