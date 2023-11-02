Школьники и студенты Башкирии поучаствуют в Международной выставке «Россия»

Организованной работой с группами занимается Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

В настоящее время региональное отделение «Движение первых» создало 1257 первичных организаций и вовлекло в работу более 25 тысяч ребят. Республика Башкортостан входит сейчас в тройку лидеров по числу выигранных грантов «Движения первых». 28 проектов-победителей привлекли почти 62 миллиона рублей.

Выставка-форум «Россия» откроется в Москве на ВДНХ уже 4 ноября и до апреля 2024 года будет представлять на одной площадке достижения Российской Федерации в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, строительстве, науке и культуре. Башкирия также представит на выставке свой стенд, выполненный в форме космолета.

Гостям выставки будет предложен даже мастер-класс по башкирскому языку.

Источник: Молодёжная газета РБ

Фото: пресс-служба Минобразования РБ.