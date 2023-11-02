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2 Ноября , 10:00

Сотрудники ГИБДД Стерлитамака обратились к горожанам

"Дети - самые уязвимые участники дорожного движения. А зрение - основной канал, по которому к водителям транспорта поступает информация (до 90%).

Пешеход становится заметнее, если на одежде имеются светоотражающие элементы.
Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование снижает детский травматизм на дороге!

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличиваются во много раз. Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем сильно увеличивается.

Уважаемые родители! Побеспокоитесь о том, чтобы Ваш ребёнок «засветился» на дороге. Помните- в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда"

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