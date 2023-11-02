В Башкирии благодаря гарантийной поддержке вдвое вырос объем привлеченных предпринимателями кредитных средств

- Гарантийная поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказана предпринимателям из 59 муниципалитетов республики. Лидером является Уфа с объемом поручительств свыше 1,8 млрд рублей. Далее идут Уфимский район, Стерлитамак, Туймазы и Туймазинский район.

В основном за поручительством обращаютя МСП, занятые в сельском хозяйстве, торговле, производстве, а также в сфере строительства.





Обратиться за гарантийной поддержкой могут субъекты МСП, осуществляющие деятельность в РБ. Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства – не более 70% от суммы займа. Для получения кредитных средств под поручительство Гарантийного фонда необходимо обратиться в банки-партнеры, со списком которых можно ознакомиться по ссылке https://cmbrb.ru/finance-tool/garantiynyy-fond/

Консультацию по условиям предоставления гарантийной поддержки можно получить в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону: 8(347) 224-99-99, а также в офисах банков-партнеров.