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2 Ноября , 10:55

В Башкирии благодаря гарантийной поддержке вдвое вырос объем привлеченных предпринимателями кредитных средств

По состоянию на 23 октября 2023 года благодаря поддержке Гарантийного фонда РБ  305 предпринимателей региона смогли привлечь в бизнес более 7,5 млрд рублей кредитных средств, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В Башкирии благодаря гарантийной поддержке вдвое вырос объем привлеченных предпринимателями кредитных средств
В Башкирии благодаря гарантийной поддержке вдвое вырос объем привлеченных предпринимателями кредитных средств
- Гарантийная поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказана предпринимателям из 59 муниципалитетов республики. Лидером является Уфа с объемом поручительств свыше 1,8 млрд рублей. Далее идут Уфимский район, Стерлитамак, Туймазы и Туймазинский район.
 
В основном  за поручительством обращаютя  МСП, занятые в сельском хозяйстве, торговле, производстве, а также в сфере строительства.
 
Обратиться за гарантийной поддержкой  могут  субъекты МСП, осуществляющие деятельность в РБ. Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства – не более 70% от суммы займа. Для получения кредитных средств под поручительство Гарантийного фонда необходимо обратиться в банки-партнеры, со списком которых можно ознакомиться по ссылке  https://cmbrb.ru/finance-tool/garantiynyy-fond/  

Консультацию по условиям предоставления гарантийной поддержки можно получить в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону: 8(347) 224-99-99, а также в офисах банков-партнеров.
 
 
Источник: ИА "Башинформ"
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"Стерлитамакский рабочий"

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