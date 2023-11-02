В Башкортостане напишут Большой этнографический диктант

Цель «Большого этнографического диктанта» - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к Акции присоединились более 2, 5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев.

Старт акции в Республике Башкортостан будет дан 4 ноября в 14.00 на офлайн-площадке ГКЗ «Башкортостан» (фойе 2 этажа), где соберутся лидеры общественных и национально-культурных организаций, деятели искусств, представители органов власти.

В диктанте может принять участие любой желающий – вне зависимости от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для этого нужно лишь зайти на официальный сайт miretno.ru с 3 по 8 ноября, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить свои данные, ответить на вопросы, скачать сертификат участника. Для детей до 16 лет будут предложены 20 общефедеральных вопросов, участникам старше 16 – 30 вопросов, 10 из которых являются уникальными для каждого региона. Вопросы предусматривают — этнографию, историю, традиции, важные даты, фольклор, культуру, географические знания о народах России.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения в электронном виде.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте – https://vk.com/miretno

Отметим, что республика два года подряд показывала лучший результат по количеству участников просветительской акции. В 2022 году свои знания проверили 498 018 жителей региона. ( В 2021 году - 341 027 человек).

Организаторами Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Республике Башкортостан выступают Министерство культуры Республики Башкортостан, Министерство образования и науки РБ, Дом дружбы народов РБ.

Фото Эльвиры Рахимовой