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3 Ноября , 12:19

Башкирия за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК почти на 14%

В настоящее время в Башкирии  в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК РБ». 

За январь-октябрь 2023 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 13,6% - до $260,5 миллионов. В этом году отгружено 450 тыс. тонн агропродукции. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре экспорта основная доля приходится на масложировую продукцию - 64,3%; 13% - доля зерновых, 12% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, 9% - маслосемена, спирты, мед; около 1,7% - мясная и молочная продукция.

Среди  стран-покупателей продукции из Башкирии - Иран, Китай и Латвия. Республика активно  сотрудничает с Казахстаном, Турцией, Беларусью, развивает  партнерство с Киргизией и Саудовской Аравией. В ближайшей перспективе планируется  увеличивать поставки в Китай.

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"Стерлитамакский рабочий"

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