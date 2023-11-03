Башкирия за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК почти на 14%

За январь-октябрь 2023 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 13,6% - до $260,5 миллионов. В этом году отгружено 450 тыс. тонн агропродукции. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре экспорта основная доля приходится на масложировую продукцию - 64,3%; 13% - доля зерновых, 12% занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, 9% - маслосемена, спирты, мед; около 1,7% - мясная и молочная продукция.

Среди стран-покупателей продукции из Башкирии - Иран, Китай и Латвия. Республика активно сотрудничает с Казахстаном, Турцией, Беларусью, развивает партнерство с Киргизией и Саудовской Аравией. В ближайшей перспективе планируется увеличивать поставки в Китай.