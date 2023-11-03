"Его позывной "Батя". Журналист "СР" беседует с добровольцем из Стерлитамака

Ему пятьдесят два года. Старший сын пошёл по стопам отца: окончил прославленное Рязанское гвардейское высшее военно-десантное училище имени генерала армии Ф.В.Маргелова. В общем, превзошёл отца – старшего сержанта. Младший отслужил срочную службу.

– Кем вы работали до того, как пошли воевать?

– Охранником на БСК. В августе 2022 года пошёл служить по контракту. Сейчас в отпуске. Скоро обратно на передовую.

– Вы побывали в разных горячих точках. Где было трудней всего?

– Так однозначно не скажешь. У каждой войны свои особенности. Здесь главную роль играет техническое оснащение. Раньше мы не знали никаких дронов. Да и бои были в основном ближние. А тут война позиционная, на артиллерийских дуэлях.

– Какова задача разведки?

– Выявлять расположение вражеских укреплений, огневых точек, наводить на цель артиллеристов. Бывает, ходим в тыл врага.

– У вас медаль Жукова. За что получили?

– Зашли на вражескую позицию, закрепились. Нас было пятеро, и мы держали оборону в «серой зоне».

– А ещё боевые награды имеются?

– «За отвагу», «За боевые заслуги».

– Ранения?

– Есть. Осколочное.

– Долго лежали в госпитале?

– Неделю.

– Как родные и близкие отнеслись к вашему решению участвовать в СВО?

– Отговаривали. Но я настоял на своём. Мужчина сказал – мужчина сделал.

– Много там земляков из Башкирии?

– Я не в национальном батальоне. Мы ивановцы. Знаменитая воздушно-десантная дивизия. В роте нас двое из Башкирии. По соседству с нами стоит батальон шаймуратовцев. Там практически все наши.

– Когда обратно?

– Скоро.

– Что побудило вас принять столь непростое решение отправиться служить по контракту в зону СВО?

– Я военный пенсионер. До тридцати лет служил по контракту в ВДВ. Участник первой и второй чеченских войн. Был в Приднестровье, Абхазии. Мы десантники. Как говорится: «Никто, кроме нас!». С этой заразой надо кончать. Иначе она придёт в твой дом.





Фото Тамары Андреевой.