Мал музей, но дорог!

В аэрокосмической школе № 31 нашу делегацию любезно встретил директор учебного заведения Николай Геннадьевич Ануфриев, а с музеем нас познакомила заместитель директора школы, директор уже более десяти лет действующего музея Наталья Александровна Ермилова.



Началась экскурсия с демонстрации видеофильма, подаренного школе отрядом российских космонавтов, с которыми давно налажена связь. В музее и сами космонавты были, и флаг Стерлитамака в космосе брали!

А обзор мы начинали с экспонатов, посвящённых истории школы уездного Стерлитамака…



Есть здесь и парта Клавдии Фёдоровны Серебряковой – Героя Советского Союза, лётчицы Великой Отечественной войны, уроженки д.Николаевки Стерлитамакского района. А мы посидели за обыкновенной, советских времён, партой, попробовали писать перьевыми ручками из чернильницы-непроливашки (вспомнили далёкое детство). И с благодарностью оценили труд педагогов и их помощников, много лет собиравших материалы для музея.



Олег ПЕРШИН, фото автора.