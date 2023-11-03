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3 Ноября , 14:56

Мал музей, но дорог!

Активисты городского совета ветеранов стали на днях гостями музея.

В аэрокосмической школе № 31 нашу делегацию любезно встретил директор учебного заведения Николай Геннадьевич Ануфриев, а с музеем нас познакомила заместитель директора школы, директор уже более десяти лет действующего музея Наталья Александровна Ермилова.


Началась экскурсия с демонстрации видеофильма, подаренного школе отрядом российских космонавтов, с которыми давно налажена связь. В музее и сами космонавты были, и флаг Стерлитамака в космосе брали!
А обзор мы начинали с экспонатов, посвящённых истории школы уездного Стерлитамака…


Есть здесь и парта Клавдии Фёдоровны Серебряковой – Героя Советского Союза, лётчицы Великой Отечественной войны, уроженки д.Николаевки Стерлитамакского района. А мы посидели за обыкновенной, советских времён, партой, попробовали писать перьевыми ручками из чернильницы-непроливашки (вспомнили далёкое детство). И с благодарностью оценили труд педагогов и их помощников, много лет собиравших материалы для музея.


Олег ПЕРШИН, фото автора.

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