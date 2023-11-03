Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов

Расскажем о главных новшествах:

Внесены изменения в закон об НКО

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 91 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Федеральный закон отменяет обязанность некоммерческой организации иметь печать со своим полным наименованием на русском языке. При этом предусматривается, что указанная обязанность сохраняется за государственными и муниципальными учреждениями.

Наряду с этим устанавливается, что сведения о наличии печати должны содержаться в уставе некоммерческой организации, а также что федеральным законом может быть предусмотрена обязанность некоммерческой организации использовать печать.

В Налоговый кодекс внесены изменения, касающиеся резидентов особых экономических зон

Федеральным законом налогоплательщики – резиденты особых экономических зон включаются в перечень налогоплательщиков, для которых Налоговым кодексом РФ установлены гарантии неприменения к ним положений законодательства о налогах и сборах, ухудшающих их положение.

В частности, в отношении налогоплательщиков – резидентов особых экономических зон не применяются положения законодательства о налогах и сборах, увеличивающие или отменяющие пониженные налоговые ставки или тарифы страховых взносов, а также отменяющие или изменяющие условия предоставления налоговых преференций, установленные для таких налогоплательщиков в связи с исполнением ими соглашений об осуществлении деятельности в особых экономических зонах.

Кроме того, федеральным законом организации – резиденты особых экономических зон освобождаются от выполнения обязательных условий, являющихся основанием для проведения в отношении таких налогоплательщиков налогового мониторинга.

Подписан закон, касающийся формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Федеральный закон направлен на обеспечение формирования законопроекта «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также на закрепление особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год.

В соответствии с федеральным законом при составлении и утверждении федерального бюджета (начиная с федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) базовые нефтегазовые доходы определяются в зависимости от базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, устанавливаемых федеральным законом.

Внесены изменения в федеральные конституционные законы о чрезвычайном и военном положении

Статьёй 37 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и статьёй 22 Федерального конституционного закона «О военном положении» в соответствии с требованиями конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года предусматривалось, что Российская Федерация информирует генерального секретаря Совета Европы об отступлениях от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан, в случае введения военного или чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных её местностях, а также об отмене этих отступлений.

В связи с прекращением действия в отношении России конвенции, а также ратифицированных РФ протоколов к ней в указанные федеральные конституционные законы вносятся изменения, в соответствии с которыми исключаются упоминание конвенции и необходимость информирования генерального секретаря Совета Европы.

Кроме этого, пункт 4 статьи 7 Федерального закона «О военном положении» приводится в соответствие с положениями закона от 29 мая «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся проведения выборов на территории, где введено военное положение.

Подписан закон, направленный на устранение административных барьеров в области развития электроэнергетики

Федеральный закон направлен на создание правовой основы функционирования агрегаторов на рынке электрической энергии и мощности, а также на решение проблем ненадлежащего использования обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии гарантирующим поставщикам и организациям, работающим в сфере сбыта электрической энергии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru