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3 Ноября , 14:11

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов

Как сообщает информационное агентство "Башинформ", документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов

Расскажем о главных новшествах:

Внесены изменения в закон об НКО

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 91 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Федеральный закон отменяет обязанность некоммерческой организации иметь печать со своим полным наименованием на русском языке. При этом предусматривается, что указанная обязанность сохраняется за государственными и муниципальными учреждениями.

Наряду с этим устанавливается, что сведения о наличии печати должны содержаться в уставе некоммерческой организации, а также что федеральным законом может быть предусмотрена обязанность некоммерческой организации использовать печать.

В Налоговый кодекс внесены изменения, касающиеся резидентов особых экономических зон

Федеральным законом налогоплательщики – резиденты особых экономических зон включаются в перечень налогоплательщиков, для которых Налоговым кодексом РФ установлены гарантии неприменения к ним положений законодательства о налогах и сборах, ухудшающих их положение.

В частности, в отношении налогоплательщиков – резидентов особых экономических зон не применяются положения законодательства о налогах и сборах, увеличивающие или отменяющие пониженные налоговые ставки или тарифы страховых взносов, а также отменяющие или изменяющие условия предоставления налоговых преференций, установленные для таких налогоплательщиков в связи с исполнением ими соглашений об осуществлении деятельности в особых экономических зонах.

Кроме того, федеральным законом организации – резиденты особых экономических зон освобождаются от выполнения обязательных условий, являющихся основанием для проведения в отношении таких налогоплательщиков налогового мониторинга.

Подписан закон, касающийся формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Федеральный закон направлен на обеспечение формирования законопроекта «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также на закрепление особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год.

В соответствии с федеральным законом при составлении и утверждении федерального бюджета (начиная с федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) базовые нефтегазовые доходы определяются в зависимости от базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, устанавливаемых федеральным законом.

Внесены изменения в федеральные конституционные законы о чрезвычайном и военном положении

Статьёй 37 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и статьёй 22 Федерального конституционного закона «О военном положении» в соответствии с требованиями конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года предусматривалось, что Российская Федерация информирует генерального секретаря Совета Европы об отступлениях от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан, в случае введения военного или чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных её местностях, а также об отмене этих отступлений.

В связи с прекращением действия в отношении России конвенции, а также ратифицированных РФ протоколов к ней в указанные федеральные конституционные законы вносятся изменения, в соответствии с которыми исключаются упоминание конвенции и необходимость информирования генерального секретаря Совета Европы.

Кроме этого, пункт 4 статьи 7 Федерального закона «О военном положении» приводится в соответствие с положениями закона от 29 мая «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся проведения выборов на территории, где введено военное положение.

Подписан закон, направленный на устранение административных барьеров в области развития электроэнергетики

Федеральный закон направлен на создание правовой основы функционирования агрегаторов на рынке электрической энергии и мощности, а также на решение проблем ненадлежащего использования обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии гарантирующим поставщикам и организациям, работающим в сфере сбыта электрической энергии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru

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