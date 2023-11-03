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3 Ноября , 14:24

Прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

В Ново-Огарёве состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в России с официальным визитом.

Прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого
Прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

Переговоры начались с беседы лидеров в формате тет-а-тет. Затем международные консультации продолжились в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

Обсуждались  состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72659

Фото: http://www.kremlin.ru

 

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