Прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

Переговоры начались с беседы лидеров в формате тет-а-тет. Затем международные консультации продолжились в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

Обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72659

Фото: http://www.kremlin.ru