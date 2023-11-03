Регина Доктор пригласила жителей Башкирии и всех россиян на открытие масштабной выставки в Москве

Терапевт, диетолог, основатель Клиники персонализированной медицины и Школы здоровья Регина Доктор поприветствовала участников и гостей форума-выставки «Россия» и пригласила осмотреть стенд Башкирии.

- С радостью хочу пригласить вас на выставку "Россия" на ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Это событие объединяет все регионы нашей удивительной страны и является уникальной возможностью познакомиться с их особенностями и достижениями. Приглашаю вас на стенд, представляющий мой родной регион - Башкортостан.

Как основатель Международного института здоровья, я горжусь не только своим делом, но и люблю свой регион всем сердцем. Здесь родились мои первые мечты, здесь я нашла вдохновение и становилась тем, кем являюсь сегодня.

Фото: скриншот видео.

Источник: Молодёжная газета РБ