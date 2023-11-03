+2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
3 Ноября , 15:00

Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших

В Уфе впервые прошло Республиканское торжественное мероприятие, посвящённое Дню повара, организаторами которого являются Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, Ассоциация операторов социального питания и Республиканская профсоюзная организация «Торговое единство».  В число награждённых вошли повара оператора питания ООО «Центр социального питания» из Стерлитамака.

Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших

В Уфе впервые прошло Республиканское торжественное мероприятие, посвящённое Дню повара, организаторами которого являются Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, Ассоциация операторов социального питания и Республиканская профсоюзная организация «Торговое единство».

 В число награждённых вошли повара оператора питания ООО «Центр социального питания» из Стерлитамака.

Почётной грамотой Министерства торговли и услуг РБ «За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой вклад в развитие социального питания республики Башкортостан и в связи с профессиональным праздником – Международным днём повара» награждена повар школы № 5 Наталья Николаевна Вагина.

Повару школы № 7 Эльвире Витальевне Туйгильдиной за высокое профессиональное мастерство присвоено звание «Мастер повар Республики Башкортостан».

Поздравляем с заслуженными наградами, которые стали признанием профессионализма и значимого вклада в сферу питания.

Председателем Ассоциации операторов социального питания РБ Энже Ревилевной Ахмадуллиной были подписаны два соглашения о взаимодействии с Институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ и Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров РБ.

Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика