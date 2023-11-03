Школьные повара Стерлитамака – в числе лучших

В Уфе впервые прошло Республиканское торжественное мероприятие, посвящённое Дню повара, организаторами которого являются Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, Ассоциация операторов социального питания и Республиканская профсоюзная организация «Торговое единство».

В число награждённых вошли повара оператора питания ООО «Центр социального питания» из Стерлитамака.

Почётной грамотой Министерства торговли и услуг РБ «За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой вклад в развитие социального питания республики Башкортостан и в связи с профессиональным праздником – Международным днём повара» награждена повар школы № 5 Наталья Николаевна Вагина.

Повару школы № 7 Эльвире Витальевне Туйгильдиной за высокое профессиональное мастерство присвоено звание «Мастер повар Республики Башкортостан».

Поздравляем с заслуженными наградами, которые стали признанием профессионализма и значимого вклада в сферу питания.

Председателем Ассоциации операторов социального питания РБ Энже Ревилевной Ахмадуллиной были подписаны два соглашения о взаимодействии с Институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ и Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров РБ.