В Башкирии стартует бесплатный обучающий курс по 3D-моделированию

Напомним, центр создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Занятия продолжительностью 3,5 часа будут проходить по субботам в течение трех месяцев. Обучающая программа рассчитана для учеников в возрасте от 14 лет и старше. Наставниками обучающихся станут преподаватели с многолетним опытом работы в индустрии 3D-графики. Участников курса познакомят с миром трехмерной графики и научат создавать 3D-модели с нуля. Ребята овладеют программным комплексом Blender, инструментами рендера Cycles и Eevee, приемами hard surface моделирования. Также всем участникам будет предоставлен доступ в чат с преподавателем, где они смогут задавать вопросы по занятиям и смотреть дополнительные материалы.









Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно по телефону 8-917-466-94-03 либо через электронную почту [email protected] (контактное лицо: Александра Александрова, администратор центра Футурика).

Место проведения занятий: Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего», г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 1 этаж.





Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.