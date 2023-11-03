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3 Ноября , 12:14

В Башкирии стартует бесплатный обучающий курс по 3D-моделированию

Курсы открываются 5 ноября в Центре молодежного инновационного творчества Футурика Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства.

В Башкирии стартует бесплатный обучающий курс по 3D-моделированию
В Башкирии стартует бесплатный обучающий курс по 3D-моделированию
 Напомним, центр  создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Занятия продолжительностью 3,5 часа будут проходить по субботам в течение трех месяцев. Обучающая программа рассчитана для учеников в возрасте от 14 лет и старше. Наставниками обучающихся станут преподаватели с многолетним опытом работы в индустрии 3D-графики. Участников курса познакомят с миром трехмерной графики и научат создавать 3D-модели с нуля. Ребята овладеют программным комплексом Blender, инструментами рендера Cycles и Eevee, приемами hard surface моделирования. Также всем участникам будет предоставлен доступ в чат с преподавателем, где они смогут задавать вопросы по занятиям и смотреть дополнительные материалы.

Записаться на курс или получить дополнительную информацию можно по телефону 8-917-466-94-03 либо через электронную почту [email protected] (контактное лицо: Александра Александрова, администратор центра Футурика).

Место проведения занятий: Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего», г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 1 этаж.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
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