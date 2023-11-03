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3 Ноября , 21:10

В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак

Неравнодушные жители города собрались сегодня в библиотеке №4, чтобы посмотреть музыкально-поэтический концерт и поддержать местный приют для собак «Мокрый нос».

В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак

Руководительница фонда «Мокрый нос»  Наталья Биргулиева рассказала, что их сообщество уже пять лет занимается волонтерством. Около тысячи собак было подобрано ими в городе. Приют существуют на собственные средства и средства неравнодушных жителей Стерлитамака. Наталья отметила, что они осуществляют строгую передачу животных в руки новым хозяевам (по договору, с пакетом документов). Собак стерилизую и лечат. Также Наталья добавила, что их группа  вышла на уровень города. О приюте знают администрация города Стерлитамака, Министерство образования. Руководительница рассказала, что они ездят по детским садам и школам, где проводят классные часы с кинологом Алексеем Саламатиным.

Гости, которые принесли с собой корм, участвовали в беспроигрышной лотерее. Среди призов были сертификаты на зоогостиницу, груминг (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак), футболки,магниты, билеты в театр и т.д.

На площадке были представлены щенята, чья мать, к сожалению, попала под колеса машин. Любой желающий мог погладить их и сфотографироваться. Для двоих щенят этот вечер оказался знаменательным. Сегодня они приобрели своего заботливого хозяина и дом.

Фото Регины Шангареевой

В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
В Стерлитамаке состоялся благотворительный концерт в поддержку бездомных собак
Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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