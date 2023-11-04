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4 Ноября , 12:28

Он был народным мэром

Сегодня ровно два года, как коварная болезнь вырвала из наших рядов Владимира Ивановича Куликова, уроженца Стерлитамака, в течение пяти лет возглавлявшего администрацию городского округа.

Он был народным мэром
Он был народным мэром

Сегодня ровно два года, как коварная болезнь вырвала из наших рядов Владимира Ивановича Куликова, уроженца Стерлитамака, в течение пяти лет возглавлявшего администрацию городского округа. Мы потеряли его в пандемию, и это была по-настоящему горькая утрата: горожане любили своего мэра, вышедшего из народа.

Владимир Куликов начинал свой трудовой путь на заводе, работал в комсомоле, возглавлял городской отдел молодёжи, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения в ВПО «Отечество».

Став у руля администрации города, он сумел сохранить в себе искренность и простоту, доступность и уважение к каждому человеку, преданность делу и способность находить новые нестандартные решения.

На его долю выпало много сложных проблем, но со всеми вызовами времени он старался справляться, оставаясь верным себе и своим принципам.

Город, на благо которого он работал, растёт и развивается. Звенят детские голоса в лицее, носящем имя Владимира Куликова. А это значит, что всё было не зря - и споры, и бессонные ночи, и непростые шаги, которые ему приходилось предпринимать на посту главы администрации.

Мы помним нашего мэра. И, как можем, стараемся продолжать начатые им преобразования города, который был его родиной и который он так любил.

Фото Сергея Крамскова

Автор:Марина Воронова
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