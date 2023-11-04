Он был народным мэром

Сегодня ровно два года, как коварная болезнь вырвала из наших рядов Владимира Ивановича Куликова, уроженца Стерлитамака, в течение пяти лет возглавлявшего администрацию городского округа. Мы потеряли его в пандемию, и это была по-настоящему горькая утрата: горожане любили своего мэра, вышедшего из народа.

Владимир Куликов начинал свой трудовой путь на заводе, работал в комсомоле, возглавлял городской отдел молодёжи, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения в ВПО «Отечество».

Став у руля администрации города, он сумел сохранить в себе искренность и простоту, доступность и уважение к каждому человеку, преданность делу и способность находить новые нестандартные решения.

На его долю выпало много сложных проблем, но со всеми вызовами времени он старался справляться, оставаясь верным себе и своим принципам.

Город, на благо которого он работал, растёт и развивается. Звенят детские голоса в лицее, носящем имя Владимира Куликова. А это значит, что всё было не зря - и споры, и бессонные ночи, и непростые шаги, которые ему приходилось предпринимать на посту главы администрации.

Мы помним нашего мэра. И, как можем, стараемся продолжать начатые им преобразования города, который был его родиной и который он так любил.

Фото Сергея Крамскова