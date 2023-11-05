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5 Ноября , 14:37

«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака

Вместе со всей страной город отметил акцию «Ночь искусств». По сложившейся традиции одной из площадок её стал историко-краеведческий музей. «В отличие от прошлогодних акций, которые проходили под слоганом «Искусство объединяет», нынешняя получила слоган «Россия объединяет» и посвящена культурному единству регионов страны в прошлом и будущем, – ввела нас в курс дела научный сотрудник историко-краеведческого музея Наталья Насырова. – Ведь сейчас как никогда идея единения актуальна для всех нас».

«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака

Сотрудники музея приурочили к акции несколько стендов и выставок. Так, один из стендов был посвящён актёру, музыканту и барду Александру Бовену, который ушёл из жизни 20 лет назад. Как отголосок советского прошлого, тут же рядышком примостилась мини-выставка поздравительных открыток, посвящённых Дню октябрьской революции – одному из красных дней календаря ушедшей эпохи.

Практически весь выставочный зал музея заняли работы воспитанников центра «Сияние чистого разума». Как рассказала нам Наталья Олеговна, выставку работ детей с расстройством аутического развития под названием «Рука в руке» уже успели по достоинству оценить школьники города, побывавшие здесь в дни школьных каникул.

«Наш центр работает третий год, – рассказывает его учредитель и руководитель Светлана Котлярова. – Бытует превратное мнение, что это дети из неблагополучных семей. На самом деле это болезнь 21-го века. Когда мы открывали центр, у нас было всего четыре педагога. За неполных три года штат вырос до пятнадцати человек. Число таких детей растёт год от года. Сегодня наш арт-педагог Алина Иванова проведёт мастер-класс по изготовлению оберегов, под названием «Ловец снов». Это древняя традиция, доставшаяся нам от наследия индейцев, не только помогает развивать моторику у таких детей, но и оберегает домашний уют, способствует установлению контакта с обычными детьми, позволяет снизить риск буллинга. Наши дети участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах и даже занимают призовые места…».

И по традиции «гвоздём» вечера стал концерт, подготовленный педагогами и учащимися музыкальной школы №3, с которым не первый год плодотворно сотрудничает музей. Зрители тепло приняли выступления преподавателей по классу скрипки Ильи Суродина, по классу флейты Олеси Надиной, педагога и ведущего вечера Эльмиры Хусаиновой и юных дарований школы.

«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
«Ночь искусств» в краеевдческом музее Стерлитамака
Автор:Фаяз Юмагузин
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