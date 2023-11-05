В Уфе состоялся праздничный флешмоб в честь Дня народного единства

Напомним, что название праздник получил в связи с историей народного ополчения, когда россияне объединились, чтобы освободить страну от польских захватчиков. Объединились все, независимо от вероисповедания и национальности.

Сегодня праздник актуален, как никогда. Мы отмечаем День народного единства, а в этот момент наши земляки ведут бои с укронацистами в зоне СВО. И сегодняшний флешмоб стал своего рода поддержкой для российских воинов, чтобы они знали: их помнят, любят и очень ждут домой с победой живыми и невредимыми.

«Объединяясь в такие флешмобы, мы вспоминаем, что мы есть друг у друга. И что у каждого есть поддержка. Сейчас это особенно важно, чтобы ребята на передовой чувствовали – мы их поддерживаем», – подчеркнула депутат Госсобрания – Курултая РБ Юлия Краснова.

«В первую очередь День народного единства связан с очень важным историческим событием для нашей страны. Кроме того, я бы еще отметил и просветительский аспект сегодняшнего праздника. Мы в первую очередь должны помнить: основа мира и согласия – это знания российских народов друг о друге. Если мы хотим сохранить мир, нужно знать о народах, которые живут рядом с нами. Их язык, культуру, историю. Именно на осознании многонациональности нашей республики и всей России основывается единство нашего народа», – подчеркнул один из участников флешмоба, депутат Госсобрания – Курултая РБ, председатель исполкома Всемирного Курултая башкир Юлдаш Юсупов.

Уфимка Регина Алтынбаева стала участницей меропрития вместе со своим сыном Рамазаном. По ее словам традицию отмечать День народного единства они переняли от своих родителей. Регина уверена, что этот праздник объединяет не только всех людей в целом, но и каждую семью по отдельности.

«С утра мы своему ребенку рассказали, что означает День народного единства для нас, для республики и для всей страны. Я считаю, что детей надо с самого малого возраста приучать знать и любить историю своей малой родины и своей страны. И даже природа с нами тоже объединилась – сегодня такая классная погода и у всех участников отличное настроение», – отметила Регина.

Молодежный флешмоб «Наша сила в единстве» прошел в уфимском этнопарке Ватан. Инициаторами мероприятия выступили министерство культуры республики и спортивно-патриотический центр РБ «Алга – Патриот». По словам организаторов, во флешмобе приняли участие свыше тысячи человек, в том числе активистов различных общественных организаций. Завершилась патриотическая акция праздничным концертом.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.



Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-11-04/v-ufe-sostoyalsya-prazdnichnyy-fleshmob-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva-3507052