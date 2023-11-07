Представители Башкирии приняли участие во встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ

Первый раз в состав Общественной палаты вошли представители новых субъектов Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Встреча с Главой государства прошла динамично и в конструктивном ключе, - рассказал Башинформу и.о. председателя Общественной палаты РБ, член Общественной палаты России Рамиль Рахимов. – Среди основных затронутых вопросов была демография, которая, по мнению Владимира Владимировича, зависит не от каких-то разрешений и запретов, а, прежде всего, от уровня благосостояния людей и связанной с этим их уверенностью в завтрашнем дне.

Обсуждали также тему президентских грантов, это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан нашей страны. Как отметил Глава государства, это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, и то, что нужно сегодня для нашего общества.

Отдельное внимание было уделено представителям новых регионов России, которым на местах предстоит способствовать решению множества весьма сложных проблем.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: kremlin.ru