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7 Ноября , 15:00

Сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака задержали угонщика

 Управление МВД России по г.Стерлитамаку обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него со двора, с ул.Социалистическая, совершен угон автомобиля ВАЗ-2112. 

Утром выйдя на улицу, хозяин не обнаружил своего отечественного авто. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе розыскных мероприятий инспекторами ГИБДД угнанный автомобиль был обнаружен по ул.Социалистическая напротив дома 29. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что хотел покататься, проник в автомобиль через багажник и замкнув провода зажигания поехал.

Гражданин был доставлен в УМВД России по  Стерлитамаку. По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ об угоне.

Источник: телеграм-канал Владимира Севастьянова.

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"Стерлитамакский рабочий"

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