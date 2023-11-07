Сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака задержали угонщика

Утром выйдя на улицу, хозяин не обнаружил своего отечественного авто. Потерпевший обратился в полицию.



В ходе розыскных мероприятий инспекторами ГИБДД угнанный автомобиль был обнаружен по ул.Социалистическая напротив дома 29. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника.



Задержанный дал признательные показания и рассказал, что хотел покататься, проник в автомобиль через багажник и замкнув провода зажигания поехал.



Гражданин был доставлен в УМВД России по Стерлитамаку. По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ об угоне.

Источник: телеграм-канал Владимира Севастьянова.