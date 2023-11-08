Для самозанятых Башкирии пройдет бесплатный вебинар

– Мы уделяем большое внимание работе по повышению компетенций самозанятых региона. Вебинар «Технология бизнес-планирования» будет полезен как начинающим, так и уже давно получившим статус самозанятого. Мероприятие бесплатное и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В рамках вебинара слушателям дадут информацию по разработке бизнес-плана с целью проектирования своего дела и привлечения инвесторов.

Спикером мероприятия выступит кандидат экономических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Зиля Имашева.

– Бизнес-планирование – это ключевой инструмент для достижения успеха в предпринимательской деятельности. У самозанятых нет работодателя, руководителя и наемных работников, они не только ведут свой бизнес, но и выполняют управленческую роль. Бизнес-план позволит самозанятым подробно описать проект, произвести расчеты и определить перспективу развития бизнеса, – отметила Зиля Имашева.

По итогам обучения участникам будут выданы электронные сертификаты, подтверждающие освоение новых навыков.

Регистрация на вебинар открыта до 27 ноября по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан: +7(347) 224-99-99, а также у спикера мероприятия Зили Имашевой, [email protected].

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22170/