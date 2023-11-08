Лучшим участковым России может стать полицейский из Башкирии

По информации "Республики Башкортостан", за своего «Анискина» жители республики могут проголосовать онлайн до 10 ноября на сайте «Комсомольская правда» (https://www.ufa.kp.ru). В этой должности Рафиль Миннегулов трудится более 28 лет. На его счету десятки раскрытых преступлений и сотни рассмотренных обращений граждан.

Проголосовать можно только с использованием своего аккаунта в соцсетях ВКонтакте и Твиттер, а также с аккаунтов в Яндексе или Гугл. С каждого аккаунта можно проголосовать только один раз. При голосовании результаты отображаются не сразу, рейтинг обновляется ежедневно в 12.00 (по московскому времени).

Традиционный конкурс в этом году приурочен к юбилею службы участковых уполномоченных МВД России, которой 17 ноября исполняется сто лет со дня создания. Победитель и призеры определятся по результатам онлайн-голосования граждан. При этом количество голосов будет сопоставлено с численностью населения региона, который представляет конкурсант, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото Тимура ХАЙБУЛЛИНА

Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-11-08/luchshim-uchastkovym-rossii-mozhet-stat-politseyskiy-iz-bashkirii-3511197