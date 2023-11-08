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8 Ноября , 13:34

Лучшим участковым России может стать полицейский из Башкирии

Завершается финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», в котором Башкортостан представляет старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Янаульскому району Рафиль Миннегулов.

Лучшим участковым России может стать полицейский из Башкирии
Лучшим участковым России может стать полицейский из Башкирии

По информации "Республики Башкортостан", за своего «Анискина» жители республики могут проголосовать онлайн до 10 ноября на сайте «Комсомольская правда» (https://www.ufa.kp.ru). В этой должности Рафиль Миннегулов трудится более 28 лет. На его счету десятки раскрытых преступлений и сотни рассмотренных обращений граждан.

Проголосовать можно только с использованием своего аккаунта в соцсетях ВКонтакте и Твиттер, а также с аккаунтов в Яндексе или Гугл. С каждого аккаунта можно проголосовать только один раз. При голосовании результаты отображаются не сразу, рейтинг обновляется ежедневно в 12.00 (по московскому времени).

Традиционный конкурс в этом году приурочен к юбилею службы участковых уполномоченных МВД России, которой 17 ноября исполняется сто лет со дня создания. Победитель и призеры определятся по результатам онлайн-голосования граждан. При этом количество голосов будет сопоставлено с численностью населения региона, который представляет конкурсант, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото Тимура ХАЙБУЛЛИНА

Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-11-08/luchshim-uchastkovym-rossii-mozhet-stat-politseyskiy-iz-bashkirii-3511197 

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