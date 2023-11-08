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8 Ноября , 13:39

Росреестр Башкирии оказал в 2,5 раза больше консультаций для граждан и бизнеса в офисах МФЦ

За 10 месяцев 2023 года специалисты Росреестра Башкортостана на площадках МФЦ оказали 4,1 тыс. консультаций гражданам, индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц, профессиональным участникам рынка недвижимости, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,5 тыс.). В консультационных мероприятиях было задействовано 197 сотрудников службы как очно, так и в онлайн-формате через компьютеры свободного доступа в секторах пользовательского сопровождения в офисах МФЦ Башкортостана.

Росреестр Башкирии оказал в 2,5 раза больше консультаций для граждан и бизнеса в офисах МФЦ
Росреестр Башкирии оказал в 2,5 раза больше консультаций для граждан и бизнеса в офисах МФЦ

- Организация регулярных консультаций является частью инициативы Росреестра по улучшению качества предоставления госуслуг и упрощению процедур, связанных с недвижимостью. Каждый первый вторник месяца на 17 площадках МФЦ Башкортостана в 16 муниципальных образованиях республики специалисты Управления Росреестра оказывают очные консультации всем заинтересованным лицам. Кроме того, ежедневно во всех офисах организована возможность консультаций с регистраторами прав онлайн в секторах пользовательского сопровождения, при этом в девяти отделениях – в формате видеоконференцсвязи, - рассказал руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Основные вопросы, которые задавали обратившиеся, касались оформления земельных участков, споров о границах участков, оформления жилых домов и коммерческих помещений, комплектности документов для той или иной сделки.

- На площадках МФЦ Башкортостана регулярно проходят выездные консультации специалистов органов власти и организаций, благодаря чему жители и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить актуальную информацию по своему вопросу напрямую от первоисточника. Мероприятия Управления Росреестра проходят по утвержденному графику и являются достаточно востребованными, - прокомментировала Наталья Куприянова, директор МФЦ Республики Башкортостан.

Как добавили в Росреестре, кроме офисов МФЦ Башкортостана ежедневно любой желающий дистанционно может обратиться за консультацией специалистов через колл-центр: 8-800-100-34-34, бесплатный онлайн-консультант (ссылка на него закреплена в шапке профиля Управления Росрестра по РБ в социальной сети «ВКонтакте» или по прямой ссылке, а также воспользоваться сервисом «Жизненные ситуации» на официальном портале ведомства.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22167/ 

 

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