Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова

Поездка была организована Центром поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака и Благотворительным фондом «Мать и Дитя». Также экскурсия стала возможной благодаря инициативе директора Благотворительного фонда "Мать и дитя" и его программы «По зову сердца». В рамках этой программы в течение 2023–2024 года дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции, будут проходить курсы комплексной реабилитации и оздоровления.

Директор ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат», Руслан Рафисович Файзуллин, поделился своими впечатлениями: "Когда мы впервые услышали о начале проекта в Башкирии, направленного на поддержку детей и семей, чьи родители сейчас защищают нашу страну, мы не могли остаться в стороне. Общение с лошадью — это, конечно же, радость для любого ребенка. Надеюсь, что мы внесли свой маленький вклад в поднятие настроения детям, и продолжим поддерживать подобные инициативы общественников".

Источник: https://vk.com/midrb_centr?w=wall-113359819_6306