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8 Ноября , 10:29

Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова

В Уфе дети познакомились с лошадьми, осмотрели конюшни и узнали больше об уходе за животными. Ребята увидели, в каких условиях содержатся скакуны разных пород и чем они питаются. Также они побывали в манеже, где каждый мог попробовать себя в роли наездника.

Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова

Поездка была организована Центром поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака и Благотворительным фондом «Мать и Дитя». Также экскурсия стала возможной благодаря инициативе директора Благотворительного фонда "Мать и дитя" и его программы «По зову сердца». В рамках этой программы в течение 2023–2024 года дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции, будут проходить курсы комплексной реабилитации и оздоровления.
Директор ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат», Руслан Рафисович Файзуллин, поделился своими впечатлениями: "Когда мы впервые услышали о начале проекта в Башкирии, направленного на поддержку детей и семей, чьи родители сейчас защищают нашу страну, мы не могли остаться в стороне. Общение с лошадью — это, конечно же, радость для любого ребенка. Надеюсь, что мы внесли свой маленький вклад в поднятие настроения детям, и продолжим поддерживать подобные инициативы общественников".

Источник: https://vk.com/midrb_centr?w=wall-113359819_6306 

Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
Семьи участников СВО из Стерлитамака посетили ипподром «Акбузат» им. Т.Т. Кусимова
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