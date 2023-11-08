+2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
8 Ноября , 12:10

В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"

15 ноября 2023 года в Городском дворце культуры города Стерлитамака (ул. Тукаева, 9) пройдёт ежегодный конкурс профессионального мастерства среди трудящейся молодежи предприятий и организаций города «Работница-2023». Начало: в 17.00

В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"

Проголосовать за участницу можно здесь: https://vk.com/app7198399_-99541616#poll6543e5832e77f..

Результаты голосования будут объявлены 15 ноября на финале конкурса.

Фото Сергея Крамского 

В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru