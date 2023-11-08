В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
15 ноября 2023 года в Городском дворце культуры города Стерлитамака (ул. Тукаева, 9) пройдёт ежегодный конкурс профессионального мастерства среди трудящейся молодежи предприятий и организаций города «Работница-2023».
Начало: в 17.00
В Стерлитамаке пройдёт конкурс трудящейся молодёжи "Работница – 2023"
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