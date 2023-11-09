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9 Ноября , 09:49

Эльвира Аиткулова: Межвузовский кампус — это большой шаг в развитии образования и науки Башкирии

Напомним, в столице Башкортостана строится  Межвузовский кампус мирового уровня. 

Эльвира Аиткулова: Межвузовский кампус — это большой шаг в развитии образования и науки Башкирии
Эльвира Аиткулова: Межвузовский кампус — это большой шаг в развитии образования и науки Башкирии

Своим мнением по поводу строительства  поделилась депутат комитета Госдумы РФ по просвещению Эльвира Аиткулова.

— Президент России Владимир Путин поставил перед системой отечественного образования задачу стать одной из лучших в мире, развивать инновационные подходы, и она наложилась на необходимость в короткие сроки произвести импортозамещение и сформировать технологический суверенитет, — отметила депутат. — Для нас это одновременно и большой вызов и возможность задействовать все наши возможности.

Эльвира Аиткулова обратила внимание собравшихся на то, что высшее образование в Башкирии сегодня переживает второе рождение, перемены происходят в крупных вузах. Благодаря команде Башкирии под руководством Радия Хабирова учреждения побеждают в конкурсах и получают федеральные гранты на эти преобразования.

Кампус, с этой точки зрения, позволит сделать большой рывок. Благодаря привлекательной инфраструктуре талантливые молодые люди будут учиться и работать в Уфе. 

Фото: Евгений СОКОЛОВ.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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