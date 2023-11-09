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9 Ноября , 15:13

ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе – Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня, 9 ноября, прибыл с рабочим визитом в Астану.

ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе – Владимир Путин
ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе – Владимир Путин

Глава российского государства  и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры с глазу на глаз и с участием делегаций, намечено подписание ряда документов.

До переговоров лидеры двух стран по видеосвязи подключились к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Сельское хозяйство – основа сильной экономики», проходящего в Костанае.

Обращаясь  к участникам форума Владимир Путин поблагодарил главу Казахстана за сотрудничество, отметив, что важную роль в его развитии играет межрегиональное взаимодействие двух стран. Также президент России пригласил участников форума в Уфу, на следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Хотел бы еще раз отметить, что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания. Хочу пожелать участникам форума и его организаторам плодотворной работы. В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. Приглашаю Вас принять в нем участие», - сказал президент РФ.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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