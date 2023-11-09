Наркобарон из Башкирии стал спонсором украинской армии

Как выяснил RT, за одним из крупнейших в Восточной Европе наркокартелем «ХимПром» стоят три университетских приятеля из Башкирии — Егор Б., Александр Щ. и Андрей В.

По данным СМИ, эта ОПГ поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР. По сведениям источников, на Украине эту структуру «крышует» СБУ, а руководители картеля, в свою очередь, спонсируют нацбатальоны и ВСУ. RT нашел в России родственников и знакомых предполагаемых главарей этого наркосиндиката и выяснил, как они создавали и расширяли свой нелегальный бизнес.

Все подробности данного расследования читайте на сайте RT на русском