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9 Ноября , 16:07

Наркобарон из Башкирии стал спонсором украинской армии

RT на русском провело собственное расследование. 

Как выяснил RT, за одним из крупнейших в Восточной Европе наркокартелем «ХимПром» стоят три университетских приятеля из Башкирии — Егор Б., Александр Щ. и Андрей В.

 По данным СМИ, эта ОПГ поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР. По сведениям источников, на Украине эту структуру «крышует» СБУ, а руководители картеля, в свою очередь, спонсируют нацбатальоны и ВСУ. RT нашел в России родственников и знакомых предполагаемых главарей этого наркосиндиката и выяснил, как они создавали и расширяли свой нелегальный бизнес.

Все подробности данного расследования читайте на сайте RT на русском

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