Радий Хабиров учредил журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество»

За получение премии могут побороться сотрудники средств массовой информации, которые работают на территории республики.
Претендовать на неё на конкурсной основе смогут штатные и внештатные авторы информационных материалов, опубликованных в СМИ, редакции средств массовой информации и творческие работники.
Премия будет ежегодной, вручать планируется 20 премий в размере 300 тысяч рублей каждая.
Подробнее с текстом указа можно познакомиться по ссылке: указ
Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172017.html
Фото Сергея Крамскова.