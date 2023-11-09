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9 Ноября , 11:30

Радий Хабиров учредил журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество»

Подписан указ Главы Башкирии Радия Хабирова об учреждении премий в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество».

Радий Хабиров учредил журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество»
Радий Хабиров учредил журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество»

За получение премии могут побороться  сотрудники средств массовой информации, которые работают на территории республики.

Претендовать на неё  на конкурсной основе смогут штатные и внештатные авторы информационных материалов, опубликованных в СМИ, редакции средств массовой информации и творческие работники.

Премия будет ежегодной,  вручать планируется  20 премий в размере 300 тысяч рублей каждая.

Подробнее с текстом указа можно познакомиться по ссылке:  указ 

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172017.html

Фото Сергея Крамскова.

 

Автор:
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