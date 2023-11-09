Радий Хабиров учредил журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество»

За получение премии могут побороться сотрудники средств массовой информации, которые работают на территории республики.

Претендовать на неё на конкурсной основе смогут штатные и внештатные авторы информационных материалов, опубликованных в СМИ, редакции средств массовой информации и творческие работники.

Премия будет ежегодной, вручать планируется 20 премий в размере 300 тысяч рублей каждая.

Подробнее с текстом указа можно познакомиться по ссылке: указ

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172017.html

Фото Сергея Крамскова.