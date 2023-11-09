Скульптор Салават Щербаков примет участие в выставке-форуме «Россия»

Выставка достижений регионов страны открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

«Я приглашен участвовать в выставке, для меня это огромная честь. Здесь показаны регионы нашей страны, достижения в области науки, строительства, промышленности, искусства, культуры.

Наши предки веками строили нашу страну. Они жили, растили детей. Я родился в этой великой стране. Я жил в этой стране, у меня дети и внуки. Я сейчас живу в великой России и могу сказать, что для всех нас очень важны и наша страна, и наши корни.

Мой отец родился в Башкирии, прошел войну и пронес через всю свою жизнь любовь к республике. Передал ее мне, а я передаю это чувство родины своим детям и внукам. И для нас очень важно, что на Международной выставке-форуме «Россия» будет День Республики Башкортостан – 3 декабря», - сообщил Салават Щербаков.

Фото: Пресс-служба выставки-форума «Россия».

Источник: Газета "Республика Башкортостан"