Студенческий кампус в Уфе: где, когда, зачем?

– Гульфира Рифовна, многих заинтересовал вопрос, связанный со строительством кампуса в Уфе. Как вы думаете, позволит ли это строительство решить проблему с нехваткой мест в студенческих общежитиях?

– Межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня предназначен для студентов нескольких высших учебных заведений Уфы. Большинство жителей республики воспринимают его как комфортное место для проживания студентов, на самом деле кампус призван стать центром сосредоточения современных образовательных траекторий, науки, передовых технологий, бизнеса.

В первую очередь, конечно же, там будут проживать студенты из разных регионов России и иностранных государств, а также ученые с мировым именем, приглашенные для чтения лекций и проведения научноых исследований. Однако главная цель – разработка передовых технологий, доказательство их эффективности, а также внедрение их в экономику Башкортостана и России.

– Согласно официальной информации, кампус будет расположен рядом с Уфимским университетом науки и технологий. В чем заключается такой выбор места?

– Да, он расположится в очень живописном месте: как на ладони видны отсюда достопримечательности столицы: река Агидель, памятник национальному герою башкир Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау», Башкирский государственный академический театр им. Мажита Гафури и другие. Нет сомнения в том, что кампус в будущем станет излюбленным местом уфимцев и гостей Уфы.

– Будет ли в оформлении кампуса использоваться национальный колорит? Сможем ли мы в плане архитектуры подать пример родственным тюркоязычным народам?

– Отрадно отметить, что при строительстве корпусов, помимо использования всемирно признанных инженерных технологий, большое внимание уделяется и национальной идентичности. Предполагается, что комплекс зданий будут выстроен в виде соцветия курая. Своеобразным будет и расположение лабораторий – в виде однокорневых ветвей, символизирующих прочность фундамента науки Башкортостана. В ходе работы план проекта периодически меняется, дополняется. Надеемся, что кампус станет отражением истории и культуры многонационального Башкортостана с его известными личностями, и это высоко оценят студенты из бывших союзных республик.

– На каком этапе сейчас строительные работы? Что сделано на данный момент?

– Первая часть кампуса – реконструируемый IQ-парк на улице Заки Валиди – будет введена в эксплуатацию уже в этом году. В семиэтажном корпусе будут выделены места, в основном, под кабинеты для официальных приемов, центры стартапов, аудитории для организации различных мероприятий. В 15-этажном корпусе разместятся IQ-библиотека, современно оборудованные центры разных университетов, IT-технопарк, выставочные и официальные рабочие залы.

Вторую часть кампуса планируется достроить к 2025 году. В центре внимания – создание в нем удобной среды для проживания и качественного образования студентов. Здесь же будут оборудованы аудитории, научные и учебные лаборатории и широко известный по всей России геномный центр. Предполагается создание кафе, зон отдыха, мест для занятий спортом и т.д.

–Как Вы считаете, с окончанием строительства кампуса увеличится наплыв иностранных студентов?

– Я искренне верю, что комфортный кампус будет привлекать креативную, умную, инициативную молодежь из различных иностранных государств. В целях распространения передового опыта будут приглашаться ученые с мировым именем. Думаю, что при наличии достойной заработной платы и мест с удобными условиями для проживания и наши перспективные молодые кадры не будут уезжать за пределы Башкортостана. Это, в свою очередь, способствует повышению научного и образовательного потенциала республики, и она сможет претендовать на звание одного из самых крупных и мощных регионов России.

– Регионов, получивших право на строительство кампуса, в России всего несколько. Башкортостан – в их числе. На какие изменения могут рассчитывать университеты после завершения строительства?

– В рамках программы «Приоритет – 2030» предполагается вывести высшие учебные заведения Башкортостана на мировой уровень. Основные результаты проекта характеризуются следующими количественными показателями:

– увеличение числа студентов высших учебных заведений из регионов России и иностранных государств (до 52 тысяч, 6 тысяч из них должны быть представителями иностранных государств);

– увеличение количества молодых ученых до 39 лет до 50 процентов от общего количества профессорско-преподавательского состава;

– обеспечение студентов, преподавателей и молодых ученых местами для проживания с современным удобным пространством (до 2025 года – минимум 3500 мест);

– создание 10 лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, соответствующим приоритетным направлениям Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня;

– содействие обеспечению вклада науки, образования и технологий в социально-экономическое развитие регионов и страны в соответствии с указом президента РФ № 474 от 21 июля 2020 года «О целях развития Российской Федерации до 2030 года»;

– создание условий для развития предпринимательства и инноваций;

– повышение роли университетов и научных центров в экономике региона;

– улучшение жизненных условий населения, повышение рождаемости.

– Гульфира Рифовна, большое спасибо за информацию! Проект кампуса, направленный на повышение образовательного, научного, экономического потенциала республики, без сомнения, подтвердит свою эффективность. Успехов вам!

Фото: из архива Гульфиры Абдуллиной.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"