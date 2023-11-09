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9 Ноября , 09:39

Уфимские повара примут участие в Международной выставке-форуме «Россия»

В рамках форума 3 декабря в зоне продуктовой ярмарки Республику Башкортостан представят повара Александр Коваль и Максим Лазарев.

Уфимские повара примут участие в Международной выставке-форуме «Россия»
Уфимские повара примут участие в Международной выставке-форуме «Россия»

Повара проведут мастер-классы, поделятся опытом, а гости и жители столицы смогут продегустировать блюда от лучших шефов нашей республики.

Член Гильдии шеф-поваров и кондитеров РБ, шеф-повар ресторанного комплекса «Акбузат», лауреат многочисленных конкурсов РБ и РФ, обладатель наград и почетных грамот РБ Александр Коваль и председатель Гильдии шеф-поваров РБ, Кавалер ордена НАК «Знак Достоинства», призёр республиканских кулинарных чемпионатов Максим Лазарев в Доме российской кухни проведут кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных башкирских блюд: конфеты на основе талкана, десерт с красным творогом («Кызыл эремсек»), «Кыстыбый», «Бишбармак» и «Зур балеш». Они расскажут из чего состоят блюда, покажут процесс их приготовления.

Подробнее о Международной выставке-форуме «Россия» можно узнать на официальном сайте по ссылке.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22135/

 

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