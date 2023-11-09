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9 Ноября , 15:30

В Башкирии создаётся система контроля выбросов парниковых газов

Систему контроля выбросов парниковых газов создает лабораторияклимата и мониторинга углеродного следа УГНТУ Межвузовского кампуса Уфы.

В Башкирии создаётся система контроля выбросов парниковых газов
В Башкирии создаётся система контроля выбросов парниковых газов

Специалисты лаборатории установили, что в Башкортостане средняя годовая температура воздуха растет со скоростью 0,34°С за десятилетие. Если климатическая норма средней годовой температуры в период с 1961-го по 1990 год составляла 2,4°С, то в период с 1991-го по 2020 год она достигла значения 3,5°С. Лаборатория климата и мониторинга углеродного следа Центра технологий декарбонизации УГНТУ занимается комплексными исследованиями климатических изменений и поиском путей декарбонизации.

Имеющееся в лаборатории оборудование позволяет специалистам использовать новейшие методы изучения локальных проявлений глобального изменения климата, отрабатывать их на экосистемах Республики и масштабировать их на большие территории.

Источник: https://vk.com/bashkortostan_gov

 

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