Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению

Работы затрагивают и прилегающую территорию – «Аллею сказок». Возле театра формируется настоящий музей под открытым небом, где планируют разместить миниатюры двенадцати крупнейших российских объектов, которые находятся в реестре ЮНЕСКО, и четырех памятников природы Башкортостана.





Недавно здесь установили «Инзерские Зубчатки» – копии горного хребта на Южном Урале. Его главная достопримечательность – зубцы или так называемый скальный цирк. Также уже готовы «Мавзолей Тура-хана» и «Капова пещера». Подходит к концу строительство нового сказочного замка.





Сам же театр кукол обновился до неузнаваемости. Перед старым фасадом строитель возвели новый, тем самым увеличив полезную площадь. В пристрое будет кафе за витражными стеклами и холл для гостей. Архитекторы также сохранили советскую мозаику, которая была на стене старого театра кукол.





Первое представление в обновленном театре запланировано на вторую половину декабря этого года.

Источник: Администрация городского округа город Уфа.