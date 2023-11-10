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10 Ноября , 11:01

Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению

В Уфе в рамках национального проекта «Культура» и подготовки к 450-летию столицы Башкортостана продолжается реконструкция Башкирского государственного театра кукол. 

Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Работы затрагивают и прилегающую территорию – «Аллею сказок». Возле театра формируется настоящий музей под открытым небом, где планируют разместить миниатюры двенадцати крупнейших российских объектов, которые находятся в реестре ЮНЕСКО, и четырех памятников природы Башкортостана. 

Недавно здесь установили «Инзерские Зубчатки» – копии горного хребта на Южном Урале. Его главная достопримечательность – зубцы или так называемый скальный цирк. Также уже готовы «Мавзолей Тура-хана» и «Капова пещера». Подходит к концу строительство нового сказочного замка.

Сам же театр кукол обновился до неузнаваемости. Перед старым фасадом строитель возвели новый, тем самым увеличив полезную площадь. В пристрое будет кафе за витражными стеклами и холл для гостей. Архитекторы также сохранили советскую мозаику, которая была на стене старого театра кукол.

Первое представление в обновленном театре запланировано на вторую половину декабря этого года.
 
Источник: Администрация городского округа город Уфа.
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
Реконструкция Башкирского государственного театра кукол близится к завершению
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