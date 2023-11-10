Ученые БГМУ планируют разрабатывать искусственную роговицу

Как рассказали в лаборатории, для половины всех случаев патологии с роговицей, которые приводят потом к слепоте, единственная возможная помощь – пересадка. Донорский трансплантат в дефиците, в связи с чем на такое лечение образовалась очередь.

— Чтобы понять, как лечить то или иное заболевание, мне, как офтальмологу, всегда приходилось глубоко изучать проблему и причины ее возникновения. Именно поэтому направление клеточных культур привлекло и заинтересовало меня. Исследования, которые мы проводим, помогут решить глобальную проблему офтальмологии – создание искусственной роговицы (внешней стенки глаза). Это очень актуальная и перспективная тема. Поскольку у нас в Уфе очень сильна офтальмология, мы имеем все возможности, чтобы внедрить свои разработки в реальную практику лечения пациентов, — рассказывает старший сотрудник лаборатории клеточных культур Тимур Биккузин.

Лаборатория клеточных культур основана в 2014 году. Основной фокус исследований лаборатории клеточных культур направлен на изучение человеческих клеток для раскрытия патогенеза различных заболеваний, перспектив применения клеток в клинической медицине в качестве биомедицинского клеточного продукта.

Исследовательский процесс лаборатории не ограничивается только изучением и культивацией клеток, ученые занимаются и проектной деятельностью. В связи с чем лаборатория расширяется и в ней появляются новые направления. Так, под шефством лаборатории клеточных культур открылась лаборатория биоинженерии и биопринтинга, планируется открытие лаборатории материаловедения.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22194/