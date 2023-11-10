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10 Ноября , 11:32

Ученые БГМУ планируют разрабатывать искусственную роговицу

Лаборатория клеточных культур БГМУ Уфимского межвузовского студенческого кампуса разрабатывает прототип роговицы.

Ученые БГМУ планируют разрабатывать искусственную роговицу
Ученые БГМУ планируют разрабатывать искусственную роговицу

Как рассказали в лаборатории, для половины всех случаев патологии с роговицей, которые приводят потом к слепоте, единственная возможная помощь – пересадка. Донорский трансплантат в дефиците, в связи с чем на такое лечение образовалась очередь. 

— Чтобы понять, как лечить то или иное заболевание, мне, как офтальмологу, всегда приходилось глубоко изучать проблему и причины ее возникновения. Именно поэтому направление клеточных культур привлекло и заинтересовало меня. Исследования, которые мы проводим, помогут решить глобальную проблему офтальмологии – создание искусственной роговицы (внешней стенки глаза). Это очень актуальная и перспективная тема. Поскольку у нас в Уфе очень сильна офтальмология, мы имеем все возможности, чтобы внедрить свои разработки в реальную практику лечения пациентов, — рассказывает старший сотрудник лаборатории клеточных культур Тимур Биккузин.

Лаборатория клеточных культур основана в 2014 году. Основной фокус исследований лаборатории клеточных культур направлен на изучение человеческих клеток для раскрытия патогенеза различных заболеваний, перспектив применения клеток в клинической медицине в качестве биомедицинского клеточного продукта. 

Исследовательский процесс лаборатории не ограничивается только изучением и культивацией клеток, ученые занимаются и проектной деятельностью. В связи с чем лаборатория расширяется и в ней появляются новые направления. Так, под шефством лаборатории клеточных культур открылась лаборатория биоинженерии и биопринтинга, планируется открытие лаборатории материаловедения.

 

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22194/

 

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