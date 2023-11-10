В Уфе военнослужащие СВО встретились с журналистами

"Молодежная газета" рассказывает, что военнослужащие с позывными «Асян», «Ак Барс» и «Алпан» родом из Дюртюлинского района. Они заключили контракты в разное время, и сейчас служат в разных батальонах мотострелкового 31-го полка «Башкортостан».

Каждый прошел свой путь прежде, чем попасть в ряды участников СВО. «Асян» до службы работал в Башкирской государственной филармонии. Он заключил контракт, когда услышал о том, что планируется формирование полкового духового оркестра. Но ушел служить водителем машины скорой помощи. «Ак барс» прошел две военные кампании в Чечне, и не смог остаться безучастным к специальной военной операции. «Алпан» работал тренером по футболу в спортивной школе. Он прошел срочную военную службу, его отец и брат – профессиональные военные. Их пример вдохновил его отправиться на службу СВО.

— Мне понадобилась пара недель, чтобы адаптироваться к жизни в военных условиях. Служба на СВО заставила посмотреть на жизнь другими глазами. Дома меня ждут супруга и трое маленьких детей. Весь свой отпуск посвящу им. Мой контракт будет длиться до окончания СВО,— сказал он.

— После службы в Чечне на СВО я пришел морально подготовленным. Понимал, с чем придется столкнуться, — признался «Ак барс».

«Асян» хоть и служит водителем скорой помощи, но флейту не бросает. Она сопровождает его даже в машине скорой помощи. Когда есть возможность, устраивает импровизированные выступления перед сослуживцами.

— Спустя время я понимаю, что подписание контракта было единственно верным моим решением. Я не жалею ни о чем, — говорит «Асян».

Сейчас бойцы находятся в краткосрочном отпуске, который прервали, чтобы встретиться с корреспондентами. В планах на отдых у каждого — общение с близкими. Через две недели они снова вернутся на место службы.

Мы неоднократно писали о бойцах, заключивших военные контракты и ушедших на СВО. Так, военным стал педиатр, а бывший юрист отправился на специальную военную операцию вслед за сыном.

Напоминаем, в Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам: 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр, 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также можно прийти в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или в пункт отбора военного комиссариата в Уфе по адресу Революционная, 156.

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.