«Ветер перемен» - первый!

Из разных уголков нашей страны, из 15 городов - Москвы, Красноярска, Стерлитамака и других - съехались творческие коллективы в Казань на Гала-концерт. Хореографический коллектив из Стерлитамака представил на суд зрителей и жюри башкирский танец «Ак кош» - «Белая птица».

Конечно, ребята немного устали. Но выдержали многочасовую дорогу в Казань, экскурсию по замечательной столице Татарии, репетиции, свой выход на сцену. И вот результат - первое место!

Артисты Лиза Новикова, Артём Шарипов, Наиля Нугуманова, Володя Егоров, Роман Файзуллин, Надежда Трифонова, Ксения Козлова, Эмиль Москов и Эвелина Файзуллина вместе со своим руководителем Альбиной Альбертовной Шангареевой достойно представили наш город на российском уровне. Поздравляем «Ветер перемен» с победой!

Марина Воронова