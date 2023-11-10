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10 Ноября , 20:10

«Ветер перемен» - первый!

У инклюзивного театра танца "Ветер перемен" радостное событие: в его творческую копилку добавились кубок и диплом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля "Солнечные таланты России - 2023"!

«Ветер перемен» - первый!
«Ветер перемен» - первый!

Из разных уголков нашей страны, из 15 городов - Москвы, Красноярска, Стерлитамака и других - съехались творческие коллективы в Казань на Гала-концерт. Хореографический коллектив из Стерлитамака представил на суд зрителей и жюри башкирский танец  «Ак кош» - «Белая птица».

Конечно,  ребята немного устали. Но выдержали многочасовую дорогу в Казань, экскурсию по замечательной столице Татарии, репетиции, свой выход на сцену. И вот результат - первое место!

Артисты Лиза Новикова, Артём Шарипов, Наиля Нугуманова, Володя Егоров, Роман Файзуллин, Надежда Трифонова, Ксения Козлова, Эмиль Москов и Эвелина Файзуллина вместе со своим руководителем Альбиной Альбертовной Шангареевой достойно представили наш город на российском уровне. Поздравляем «Ветер перемен» с победой!

Марина Воронова

«Ветер перемен» - первый!
«Ветер перемен» - первый!
«Ветер перемен» - первый!
«Ветер перемен» - первый!
«Ветер перемен» - первый!
Автор:Марина Воронова
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