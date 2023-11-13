Доброволец СВО из Стерлитамака рассказал о своём решении

"Больные зубы нужно удалять"

– Год назад, когда началась мобилизация, нам – двум сотрудникам стоматологической поликлиники − пришли повестки из военкомата. В тот раз мой коллега уехал, а я остался –

у меня была бронь, – рассказывает Ильдар.

–Но всеми мыслями и душой я был с нашими ребятами. Потому что могу быть там полезен: в своё время я отслужил, медицину знаю, здоровье отличное...

О своём решении выехать в зону боевых действий врач поставил в известность родных не сразу: лишь когда дождался окончательного ответа из Уфы. Нам, журналистам, нередко приходится готовить репортажи с проводов на срочную службу. Но в этот раз было другое: провожали не на службу, а на фронт. И не восемнадцатилетнего парня, а сорокалетнего мужчину.



– Ильдара пациенты уважают и ценят как высококлассного специалиста. Его отличает ответственное отношение к своему делу. Не так просто было поликлинике расстаться с ним в условиях острой нехватки медицинских кадров. Но ведь речь идёт о долге перед Родиной. И мы провожаем коллегу с чувством гордости за него и с самыми добрыми пожеланиями. Уверен, что он достойно будет выполнять свой долг и на ратном поприще! –считает главный врач поликлиники. Кстати, поликлиника, как и любое предприятие или учреждение республики, оказывает помощь участникам спецоперации и их семьям, принимает участие в формировании гуманитарных грузов, решает бытовые вопросы для родных и близких бойцов.

В разговоре мы не могли не затронуть вопрос материального поощрения.

Я ожидал услышать что-то вроде: «Стоматолог – врач узкой специализации. Так что здесь я получал хорошую зарплату. Возможно, даже больше, чем буду получать там…». Но ведь речь шла не о переводе на другую работу. И решение о поездке в зону СВО Ильдару далось непросто. Но он ответил достойно: «Я должен быть рядом с земляками!». Чувствовалось, что сказано это не для красного словца. Он искренне убеждён, что в это непростое для страны время его место там.

− В советские времена Украина была одной из самых близких нам республик. Да и потом пользовалась нашей постоянной поддержкой. Но националисты, что ставили себя выше других народов, при широкой поддержке Запада, создали угрозу нашему государству. Знаете, люди – они ведь как зубы – разные. Если больной зуб не удаётся вылечить, его приходится удалять, чтобы он не заразил другие… − так рассуждал мужчина, задумчиво устремив взор к небу.

Подумалось: «Вот за это мирное небо он и пошёл воевать!».



На принятие решения ушёл год... Не только коллег по работе, но и родителей о своём окончательном выборе он известил в последнюю очередь. И они его поняли. Не сразу, но поддержали. Поначалу пытались отговаривать. Ведь благословить сына на ратный подвиг – тяжкое испытание для материнского сердца!

Да, решение принимал он. Но при этом отдавал себе отчёт в том, что оно затрагивает не только его судьбу. С тех пор, как Ильдар получил на руки повестку из военкомата, они с женой не раз говорили на эту тему. У него была бронь, работа, они оба врачи, воспитывают прекрасных детей: сына и дочь. И жизнь текла своим чередом. Однако супруга с пониманием отнеслась к решению мужа. Делала и делает всё, чтобы оставаться его надёжным тылом. Всем сердцем, с достоинством приняла решение мужчины, чьё призвание − защищать свою Родину, а её призвание – быть его опорой здесь.



– Он мужчина, глава семьи, – так прокомментировала она. – Мы прекрасно отдаём себе отчёт, на что решились. Он мудрый. Знает, что делает. Да, мне непросто было согласиться, но сегодня страна нуждается в защите. Пришло время понять, что Победа во многом зависит от того, насколько мы едины.

Что касается детей – старший уже всё понимает. Младшей пока рано обо всём рассказывать. Придёт время – отец вернётся домой с Победой, и тогда всё сама поймёт.

Стоит упомянуть ещё одну деталь. Каждый из провожавших его говорил о том, какой Ильдар настоящий человек. Говорили без пессимизма и эпатажа. В словах каждого сквозила уверенность в том, что он вернётся с победой. И это дорого стоит. Только так: с верой в победу мы одолеем врага.

Возвращайся с победой, Ильдар! Ты прав: зуб, который не поддаётся лечению, вырывают с корнем. И тогда наши лица будут озарять только красивые, счастливые улыбки.



Рамиль МАНСУРОВ

(перевод с башкирского).

Фото: ИА "Башинформ".

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