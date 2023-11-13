Межвузовский кампус в Уфе как общественное пространство будет доступен для всех уфимцев

- Многие согласятся, что главный въезд в город южный - это въезд со стороны нашей воздушной гавани, со стороны аэропорта. Именно тут, через амфитеатр долины Сутолоки, раскрывается навстречу гостям исторический центр Уфы.

Кампус располагается на самой бровке, взамен снесённого промышленного здания. Семь башен, веером раскрывающиеся навстречу солнцу, органично впишутся в силуэт, став значимой доминантой южной панорамы города.

Говоря о внутренней структуре, я бы отметил принципы открытости, проницаемости территории, формирования новых и усиления существующих пешеходных связей с выходом на площадки панорамного обзора на высоком берегу реки Белой.

— Какие смыслы и символы заложены в нем?

— Есть набережная, склон, плато. От реки на плато поднимается линейный ландшафтный парк, на плато он превращается в парк внутри кампуса и расходится аллеями по основным композиционным осям. Архитектурно у меня была идея летающего острова, кампус парит над этим зелёным каркасом. Основание острова представляет из себя трёхуровневое кольцо, в котором будут размещаться лаборатории, учебные аудитории. А также дополнительная инфраструктура, созвучная жизни и обучению студентов, но в то же время доступная всем горожанам.

— Какие перспективы для нашей столицы кампус откроет в будущем?

— Масштабные и в разных направлениях. Есть такое понятие как градообразующая база, то есть перечень мотивов для закладки и жизни города. Вот, например, недавно мы праздновали 135-летие тепловозоремонтного завода, который в свое время уже через два года после начала работы удвоил население Уфы. Конечно, для Уфы сегодняшней, ставшей мегаполисом, какое-то одно предприятие или даже отрасль не является в полной мере основанием для жизни. Сейчас, чтобы «собрать» город, нужно ставить и решать задачи более высокого уровня. И вот, тема образования может сыграть роль ключа, собирающего структуры города, с кампусом в роли «точки сборки».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22203/