Почему в некоторых микрорайонах Стерлитамака обнаружилась мутная вода

– Рафаэль Адгамович, что случилось с нашей чистой водой?

– Начну с того, что износ водопровода составляет 70 процентов. А Стерлитамакский водоканал выполняет огромную работу: занимается обслуживанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения города, обеспечивает водой промышленные предприятия города, жителей Стерлитамака, также населённых пунктов Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Ремонтные работы жизненно необходимы. Старые стальные трубы сменят полиэтиленовые. Но, сожалению, в это время происходят процессы, которые ведут к временному помутнению воды.

– Среди тех, кто жалуется на мутную воду, говорят у нас новый дом, новые трубы, а вода мутная, почему?

– Потому, что водоканал, так сказать, система, действующая до фундамента. В многоквартирных домах установка и обслуживание водопровода находится в ведении управляющих компаний.

БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАВЛЯЕМ

– Александр Борисович, во время замены труб, воду отключают?

– Трубы мы меняем круглосуточно, но воду не отключаем. Население не сталкивается с такой проблемой, так как замена идёт планомерно с подключением воды из другой системы водоснабжения. У нас мощный комплекс по добыче воды, транспортировке и подготовке и подаче её потребителям.

– Что входит в этот комплекс?

– Водозаборы Берхомут, Ашкадарский, Зирган, водозабор АО «БСК». Резервуарный парк объёмом 52 тыс. куб.м. Семь насосных станций водоснабжения, производительностью 150 тыс. куб.м./ в сутки. 478 км водопроводных сетей, 213 водоразборных колонок. Система отвода и очистки сточных вод.

ЛАБОРАТОРИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

– Людмила Владимировна, назовите основную задачу вашей лаборатории?

– Производственный контроль качества воды, которую мы подаём потребителям. Также мы контролируем поверхностные и подземные воды, качество сточных вод, поступающих в городскую систему водоотведения.

Сейчас лаборатория водоканала имеет современное оборудование для проведения анализов, гарантируя своевременное получение достоверных результатов.

Требования к качеству проводимых анализов ужесточается, а это требует от лаборатории более углублённых, расширенных исследований.

– Каких конкретно?

– Лаборатория производит качественный и количественный химический анализ более чем по пятидесяти показателям, включая тяжёлые металлы и фенолы.

– Как практически контролируется качество воды?

– Сотрудницы 7-го отдела лаборатории едут с утра вместе с представителями Роспотребнадзора на контрольные точки, иначе говоря, в общественные места: школы, детские сады, вокзалы, учреждения.

Вода проверяется на мутность, жёсткость, всего по 38 компонентам. Все показатели должны соответствовать нормам СанПиН.

Результаты анализов передаются диспетчерам. Из предоставленных материалов делается вывод и решается, как ликвидировать проблему, если она возникает.

БОС – ЭТО ЧТО?

– Рафаэль Адгамович, что означает аббревиатура БОС?

– Сточные воды Стерлитамака, проходя длинный путь по подземным коммуникациям, попадают на биологические очистные сооружения (БОС).

– Какую задачу они выполняют?

– Последовательную очистку сточных вод. БОС – это механическая и биологическая очистка с последующим обеззараживанием, после которой сточные воды соответствуют всем государственным санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь их можно выводить в поверхностные водоёмы, не нарушая при этом качества воды и естественного состояния водоёмов.

Также очистные сооружения используются для сбора крупнодисперсного мусора, песка и взвешенных мелкодисперсных примесей сточных вод для последующей их утилизации.

– Лабораторные исследования тоже проводятся?

– Да. Их проводит аналитическая лаборатория. Она контролирует качество очистки стоков на всех биологических очистных сооружениях водоканала.

– Стерлитамакский водоканал не только обеспечивает потребителей чистой водой, но и с применением новейших технологий очищает сточные воды.

Хочется надеяться, что явление мутной воды временное явление?

– Да. Это временное явление, повторюсь, оно связано с заменой изношенных стальных труб на полиэтиленовые. Они обеспечат подачу чистой воды, к которой все мы привыкли.