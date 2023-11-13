Почему в некоторых микрорайонах Стерлитамака обнаружилась мутная вода

– Рафаэль Адгамович, что случилось с нашей чистой водой?
– Начну с того, что износ водопровода составляет 70 процентов. А Стерлитамакский водоканал выполняет огромную работу: занимается обслуживанием сетей и объектов водоснабжения и водоотведения города, обеспечивает водой промышленные предприятия города, жителей Стерлитамака, также населённых пунктов Стерлитамакского и Ишимбайского районов.
Ремонтные работы жизненно необходимы. Старые стальные трубы сменят полиэтиленовые. Но, сожалению, в это время происходят процессы, которые ведут к временному помутнению воды.
– Среди тех, кто жалуется на мутную воду, говорят у нас новый дом, новые трубы, а вода мутная, почему?
– Потому, что водоканал, так сказать, система, действующая до фундамента. В многоквартирных домах установка и обслуживание водопровода находится в ведении управляющих компаний.
БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАВЛЯЕМ
– Александр Борисович, во время замены труб, воду отключают?
– Трубы мы меняем круглосуточно, но воду не отключаем. Население не сталкивается с такой проблемой, так как замена идёт планомерно с подключением воды из другой системы водоснабжения. У нас мощный комплекс по добыче воды, транспортировке и подготовке и подаче её потребителям.
– Что входит в этот комплекс?
– Водозаборы Берхомут, Ашкадарский, Зирган, водозабор АО «БСК». Резервуарный парк объёмом 52 тыс. куб.м. Семь насосных станций водоснабжения, производительностью 150 тыс. куб.м./ в сутки. 478 км водопроводных сетей, 213 водоразборных колонок. Система отвода и очистки сточных вод.
ЛАБОРАТОРИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
– Людмила Владимировна, назовите основную задачу вашей лаборатории?
– Производственный контроль качества воды, которую мы подаём потребителям. Также мы контролируем поверхностные и подземные воды, качество сточных вод, поступающих в городскую систему водоотведения.
Сейчас лаборатория водоканала имеет современное оборудование для проведения анализов, гарантируя своевременное получение достоверных результатов.
Требования к качеству проводимых анализов ужесточается, а это требует от лаборатории более углублённых, расширенных исследований.
– Каких конкретно?
– Лаборатория производит качественный и количественный химический анализ более чем по пятидесяти показателям, включая тяжёлые металлы и фенолы.
– Как практически контролируется качество воды?
– Сотрудницы 7-го отдела лаборатории едут с утра вместе с представителями Роспотребнадзора на контрольные точки, иначе говоря, в общественные места: школы, детские сады, вокзалы, учреждения.
Вода проверяется на мутность, жёсткость, всего по 38 компонентам. Все показатели должны соответствовать нормам СанПиН.
Результаты анализов передаются диспетчерам. Из предоставленных материалов делается вывод и решается, как ликвидировать проблему, если она возникает.
БОС – ЭТО ЧТО?
– Рафаэль Адгамович, что означает аббревиатура БОС?
– Сточные воды Стерлитамака, проходя длинный путь по подземным коммуникациям, попадают на биологические очистные сооружения (БОС).
– Какую задачу они выполняют?
– Последовательную очистку сточных вод. БОС – это механическая и биологическая очистка с последующим обеззараживанием, после которой сточные воды соответствуют всем государственным санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь их можно выводить в поверхностные водоёмы, не нарушая при этом качества воды и естественного состояния водоёмов.
Также очистные сооружения используются для сбора крупнодисперсного мусора, песка и взвешенных мелкодисперсных примесей сточных вод для последующей их утилизации.
– Лабораторные исследования тоже проводятся?
– Да. Их проводит аналитическая лаборатория. Она контролирует качество очистки стоков на всех биологических очистных сооружениях водоканала.
– Стерлитамакский водоканал не только обеспечивает потребителей чистой водой, но и с применением новейших технологий очищает сточные воды.
Хочется надеяться, что явление мутной воды временное явление?
– Да. Это временное явление, повторюсь, оно связано с заменой изношенных стальных труб на полиэтиленовые. Они обеспечат подачу чистой воды, к которой все мы привыкли.