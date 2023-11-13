Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым

В.Путин: Андрей Валерьевич, у Вас свыше 500 тысяч подстанций, почти 2,5 миллиона километров электросетей, компания огромная. Мы с Вами год назад примерно встречались. Что за это время произошло?

А.Рюмин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел бы начать свой доклад, наверное, с самого значимого события, которое произошло за этот год, – это, безусловно, реорганизация группы компаний путём присоединения распределительных компаний, распределительного комплекса к федеральной сетевой компании, то есть к магистральному комплексу. Такая задача ставилась давно. В начале этого года мы наконец-то завершили этот процесс объединения. В результате сейчас мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса.

Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на пять миллиардов рублей.

Что касается производственных показателей. Как Вы уже сказали, почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи. Суммарная мощность подстанции у нас 835 гигавольт-ампер. У нас сейчас работает более 230 тысяч человек, это действительно огромный коллектив. Для нас, конечно, очень важны социальные гарантии наших сотрудников, выполнение нами перед ними подписанных отраслевых тарифных соглашений.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72721

Фото: www.kremlin.ru