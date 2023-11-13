Совещание Президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Собравшиеся обсудили вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72714