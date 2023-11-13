В Стерлитамаке прошёл финал Республиканского конкурса «Корона Башкортостана - 2023»

В финале конкурса, который состоялся в Городском дворце культуры (бывшем ДК «Сода»), на сцену вышли девять прекрасных участниц.

Первое задание – самопрезентация участниц. Девушки выбрали разные способы представить себя и нашли интересные и неожиданные решения.

Следующий конкурсное задание было связано с традициями разных народов, а именно с национальной одеждой. Девушки предстали перед зрителями в башкирском, татарском, русском и других прекрасных костюмах, которые ещё более подчёркивали их красоту и стать.

«Корона Башкортостана – 2023», как и многие конкурсы красоты, не мог обойтись без традиционного выхода участниц в купальниках. С этим заданием все девушки справились отлично и также заслужили горячие аплодисменты.

Творческие номера, подготовленные финалистками, порадовали и удивили оригинальностью. Девушки прекрасно поют и профессионально танцуют.

Завершающим аккордом конкурса красоты стал выход участниц в вечерних платьях, в которых каждая из них предстала прекрасной королевой.

Праздник получился ярким и очень душевным благодаря большой работе директора и организатора конкурса Аллы Кирсановой, поддержке многочисленных партнёров конкурса и, конечно, энергичной и харизматичной ведущей. Юлия Никонова исполняла любимые многими зрителями и болельщиками популярные песни, а студия восточного танца «Варда» подарила прекрасные хореографические композиции.

Фото Глеба Бикметова