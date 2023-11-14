Благодаря поддержке нацпроекта в Башкирии увеличилось число субъектов МСП



– Такая положительная динамика обеспечена благодаря господдержке, в том числе в рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.





Также в республике продолжает расти количество самозанятых. По состоянию на 1 ноября 2023 года число плательщиков налога на профессиональный доход составило 174,1 тыс. человек, что на 38,7% выше показателя прошлого года.







Поддержка бизнеса в регионе осуществляется институтами развития предпринимательства. По состоянию на 9 ноября 2023 года льготными займами АНО «Башкирская микрокредитная компания» воспользовались 285 получателей на 449 млн рублей. «Региональная лизинговая компания» оказала поддержку 40 бизнесменам на 311,1 млн рублей. «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставило 406 поручительств на 3,3 млрд рублей.





Востребованы и услуги Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан. Там помогают с обучением, участием в выставках, оказывают поддержку предпринимателям на разных этапах ведения бизнеса и т.д. В текущем году специалистами центра предоставлено около 8 тыс. услуг.





Эффективным инструментом поддержки предпринимательских инициатив является институт бизнес-шерифов. За 9 месяцев 2023 года ими рассмотрено 3247 проектов. Общая сумма заявленных вложений составляет 92 млрд рублей. Планируется создать 14,7 тыс. рабочих мест. На этапе реализации находятся 627 проектов общей стоимостью 16,4 млрд рублей.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.