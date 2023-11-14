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14 Ноября , 14:25

В Межвузовском кампусе будут производить уникальные сервоприводы

В современном IQ-парке Межвузовского студенческого кампуса, который будет введен в строй в декабре 2023 года, расположится, в том числе, одна из лабораторий нового центра сервоприводов Уфимского университета науки и технологий.

В Межвузовском кампусе будут производить уникальные сервоприводы
В Межвузовском кампусе будут производить уникальные сервоприводы

Лаборатория будет разрабатывать новые сервоприводы и производить их на новейшем оборудовании, что обеспечит качество изделий для организации серийного выпуска.

Сервопривод – это электрический двигатель, движением вала которого можно управлять с высокой точностью. Решение о создании центра сервоприводов в УУНиТ обусловлено острой необходимостью их использования. Сервоприводы имеют широкий спектр применения в робототехнике, авиации, автомобилестроении, медицине, однако на российском рынке они почти не представлены.

Год назад в Передовой инженерной школе «Моторы будущего» УУНиТ были разработаны первые образцы сервоприводов, которые успешно прошли все необходимые испытания. Перспективные разработки молодых ученых превосходят аналоги по ряду характеристик на 30% с сохранением габаритных размеров. 

За это время коллектив накопил научный и инженерный опыт, решая многие вопросы, включающие обоснование инвестиций и анализ рынка. Переговоры шли совместно с Минобрнауки РФ, Минпромторгом РФ и индустриальными партнерами.

Итогом кропотливой работы стало подписание соглашения с Министерством науки и высшего образования РФ о создании центра сервоприводов с объёмом вложений более 500 млн руб.  Университет будет закрывать компетенции по созданию электродвигателей, плат управления и программного обеспечения к ним, налаживать серийное производство в Республике Башкортостан.

– Сейчас мы активно работаем с поставщиками по приобретению оборудования для всей автоматизированной линии. Надеюсь, что центр начнёт функционировать с весны 2024 года, а на полную производственную мощность мы выйдем к началу 2025 года, когда объём выпуска составит 15000 штук в год. Это, в свою очередь позволит удешевить производство и итоговую стоимость изделий, тем самым повысив их привлекательность и востребованность, — комментирует директор Передовой инженерной школы «Моторы будущего» Вячеслав Вавилов. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22221/

 

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